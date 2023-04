Cuándo van a blanquear su separación Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Cada día que pasa se van conociendo nuevos detalles sobre la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, que ya no viven juntos, a pesar de que ninguno de los dos confirmó la ruptura hasta el momento.



De hecho, según trascendidos e informaciones que fueron surgiendo en los últimos días, Jésica Cirio y Martín Insaurralde están separados desde hace tres meses y la conductora de La Peña de Morfi se instaló en su departamento de soltera, en Palermo.



Ahora, se conoció el verdadero motivo por el cual ninguno de los dos salió a confirmar lo que ya es sabido y se reveló el momento en el que saldrán a comunicarlo de manera oficial, para terminar con los comentarios.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde están separados.



“Están separados, pero no pueden blanquear ahora por el rol político de él en el año electoral”, comentó Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.



“Confirmamos que Jésica alquiló una propiedad en Highland Park Country Club, a ocho casas de la de Araceli González. Ella está el 80% del tiempo instalada en su departamento de Las Cañitas, en Capital Federal. Va a Zona Sur cuando él no está en el domicilio”, contó la panelista.



“El cierre de candidaturas es la fecha que le pidieron a Jésica que espere para confirmar la separación”, agregó Paula Varela a la información sobre el momento en el que comunicarán públicamente la separación.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio.



Asimismo, Mariana Brey también aportó datos sobre la situación en la que hoy está Jésica Cirio, ya separada. “También me dicen que ella no estaría sola, que ya se está divirtiendo, como corresponde con una mujer soltera”, reveló.



Jésica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron juntos más de 10 años y tuvieron una hija, Chloé, de cinco años. Hace unos días, la conductora había subido una foto con ella con un fuerte mensaje. “La única que nunca me va a traicionar”, expresó.