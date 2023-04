El destructivo mensaje que Jésica Cirio le dedicó a su ex

Hace tan sólo unos días se confirmó que Jésica Cirio y Martín Insaurralde están separados, a pesar de que ninguno de los dos quiso certificarlo públicamente. Ahora, ella habría dado una nueva señal con un fuerte mensaje en las redes.



Si bien todo está bajo siete llaves, al parecer las cosas entre la conductora de La Peña de Morfi y el Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires no habrían terminado del todo bien la relación.



Esto se desprende de un fuerte mensaje que dejó Jésica Cirio en su cuenta de Instagram, que muchos atribuyeron como un palito para Martín Insaurralde. “La única que no me va a traicionar nunca”, escribió la conductora, en referencia a su hija Chloé.

Jésica Cirio y un tremendo mensaje, ¿para Insaurralde? Foto: @jesicacirio.



Jésica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron más de una década en pareja y tienen una hija de cinco años, con quien la conductora se mostró en la polémica historia de Instagram en la que le habría mandado un mensaje al político con un fuerte reproche.



En un año electoral, muchos especulan con que el comunicado de la separación se está dilatando por razones meramente políticas, dado que el ex intendente de Lomas de Zamora tendría pretensiones de candidatearse en la provincia de Buenos Aires.



“Con Martín hoy estamos laburando mucho y sí, es real que estamos con poco tiempo porque cada uno está concentrado en lo suyo. Estamos yendo a pocos eventos y él está con un perfil muy bajo”, había dicho Jésica Cirio.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde, junto a Chloé, su hija de cinco años.



En Socios del Espectáculo, Paula Varela había sido quien dio la primicia hace unos días. “Lo que terminan de confirmar es que van a esperar al cierre de la candidatura para confirmar la separación, que ya es un hecho. Están totalmente separados”, contó.



“Ya estando separados, ella pasa el 80% del tiempo instalada en su casa de Cañitas, en Palermo, cosa que ella no podía hacer por cuestiones políticas cuando estaba mejor con él”, agregó la panelista.