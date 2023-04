El terrible momento que el Pelado Esteban Trebucq le hizo pasar a Guillermo Moreno en vivo

En las últimas horas, Guillermo Moreno pasó por A24 para una entrevistar con “El Pelado” Esteban Trebucq, con quien discutió, entre otros temas, de manera acalorada sobre el plan económico de Javier Milei.



Es que el ex Secretario de Comercio durante el gobierno de Cristina Kirchner no está para nada de acuerdo en ningún punto de las propuestas que realiza Milei, que, aseguran encuesta, sigue creciendo a pasos agigantados.





Cuando aún falta mucho para las PASO, que se realizarán en agosto, Guillermo Moreno visitó los estudios de A24, en donde pasó un momento terriblemente incómodo en plena entrevista con Esteban Trebucq.



En un momento en el que la discusión estaba subiendo el tono, el conductor le pidió que planteara su idea económica para sacar a la Argentina de la crisis, pero el ex funcionario reaccionó con su clásico temperamento.



“¿Por qué no le pedís a Milei que te traiga un plan económico?”, le dijo Guillermo Moreno a Esteban Trebucq, quien le respondió que Javier Milei ya había hablado del suyo en una visita anterior. “Lo trajo. Lo contó”, contestó.



“No. Algo escrito. No seas mentiroso. Te dijo lo de la dolarización”, insistió Guillermo Moreno. “Ah, ¿no es un plan económico?”, le repreguntó el conductor de A24 mientras la charla seguía subiendo de tono.

Guillermo Moreno y Esteban Trebucq, en A24. Foto: captura de TV.



“¿La dolarización te parece que es un plan económico?”, le retrucó Guillermo Moreno, notablemente en rechazo a las ideas de Javier Milei para terminar con la inflación en la Argentina, en donde hoy escala al 104% anual.



En ese momento, un planteo de Esteban Trebucq dejó descolocado a Guillermo Moreno, que, repentinamente, bajó el tono de la charla. “Bueno, contame, a ver, ¿no se puede?”, le preguntó el conductor. “Pero yo no vengo a hablar del plan de Milei, yo vengo a hablar del mío”, respondió Moreno, eludiendo el tema.