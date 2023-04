Marina Calabró reveló por qué eliminó su cuenta de Twitter

Profesional, cuidadosa y rigurosa. Marina Calabró se destaca en el universo de la farándula por su abordaje de los temas de espectáculos, con esa mirada singular. Dentro de ese universo lleno de críticas, la periodista suele recibir recriminaciones por su desenvolvimiento en las redes sociales.

Cansada de los reproches infundados, la hija de Juan Carlos Calabró decidió gritar e iluminar la verdad respecto a su uso de Twitter, para desmitificar lo que se endilga injustamente. Con una profunda reflexión de los motivos que la impulsaron a escapar de esa plataforma digital.

Marina charló con Infobae sobre una infinidad de temáticas, la entrevistadora le consultó sobre los factores que más le incomodan del medio. Así, la hermana de Ileana reveló: “No sé ya si me jode algo… pero no me hago la superad; es que tenés todo tan internalizado en un punto, tan incorporado. Quizás lo que jode, a veces, es la crueldad. Pienso más en las redes sociales, en el Twitter. Yo no tengo Twitter”.

Una confesión llamativa, dado que al tratarse de una profesional que vive actualizando información, relevando datos. Por eso, Calabró ahondó en las razones que la motorizaron a salir de ese espacio y ratificó que no dispone de un perfil.

“No me banco Twitter. Yo lo reconozco, no te la voy a caretear”, sostuvo en relación con la facilidad para escribir comentarios ofensivos, esa cortina en la que se escudan miles de usuarios para desperdigar insultos, implantar mentiras y demás.

En ese raid, Marina confirmó: “No es verdad que tengo una cuenta y escribo como un fake. No”. Aunque admitió: “Tengo una cuenta solo para seguir portales, referentes de opinión, por un tema de tener concentrada la información, los últimos momentos: estás al aire en un noticiero, obviamente que tenés una producción, pero necesito…”.

Marina Calabró contó por qué no tiene Twitter

Y volvió a ratificar que no se mueve en Twitter bajo otra personalidad: “No es que interactuó bajo otra identidad, todas estas fantasías que se crean en redes sociales”. Y agregó: “Hay un montón de opiniones dadas desde mayores o menores anonimatos. Hay gente con nombre y apellido pero que no conozco, que no sé quiénes son ni por qué me agreden”.