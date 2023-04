La revelación de Caramelito sobre su separación: "Mis hijos me..."

Cecilia Carrizo, más popularmente conocida como “Caramelito”, confirmó hace un tiempo que estaba separada de su marido, Damián Giorgiutti, luego de estar 25 años juntos. La conductora infantil se mostró muy triste por la situación.



En diálogo con Pamela David en “Desayuno Americano”, “Caramelito” contó detalles que hasta ahora no se conocían sobre la interna de la familia y, más precisamente, sobre cómo se fueron dando las cosas previo a la ruptura.



“Con respecto a la separación, lo que trato de interpretar hoy es que, evidentemente, habría habido señales y yo no fui lo suficientemente lúcida como para verlas. O tal vez era negación. Es algo que hoy me pregunto”, comentó la animadora infantil.



“El último año habíamos conversado sobre que había otra cosa para resolver entre nosotros. Había cierta desconexión, pero en 25 años juntos vivimos un montón de cosas juntos y todas las habíamos superado”, agregó “Caramelito”.



“Entonces, yo no pensé que íbamos a terminar separándonos. Somos dos y cada uno tiene derecho a decir lo que le pasa”, concluyó Cecilia Carrizo, visiblemente dolida y angustiada por la separación.



En ese contexto, se refirió a cómo lo tomaron sus hijos, que están en plena adolescencia. “Mis hijos son grandecitos. Tienen 13 y 17 años. La verdad es que, si bien nos toca a todos, porque a partir de nuestra separación cambia el formato de familia, se evidenció que la que estaba más triste era yo”, confesó “Caramelito”.

Caramelito y sus hijos. Foto: @caramelito.carrizo.



“Esos abrazos y esa compañía siempre está de parte de ellos”, contó la conductora infantil en el programa que conduce Pamela David en la pantalla de América. Allí, remarcó la importancia de la compañía de sus hijos en este difícil momento.



“En realidad, yo quise estar apoyándolos para que hablemos, pero de alguna se dieron vuelta los roles. Son tan hermosos y cariñosos”, contó “Caramelito” Carrizo sobre sus hijos y la separación.