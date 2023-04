Guillermina Valdés reveló que tuvo una nueva experiencia sexual

Mucho más abierta a nuevas experiencias desde que disfruta de su vida de soltera, Guillermina Valdés arrancó con un programa de streaming en el que suele compartir intimidades de su vida. Y, en las últimas horas, la empresaria detalló cómo fue su experiencia con un sex toy que tiene varios usos: las bolas chinas.

Además de ser un juguete, se trata de un producto que ayuda a ejercitar y fortalecer el suelo pélvico, contribuyendo al alcance del orgasmo y a resolver y prevenir problemas de incontinencia. Cuestión que Guillermina Valdés probó las bolas chinas durante unas cuantas horas y contó todo lo que le pasó y sintió a sus compañeras de Loft, Brenda Gandini, Minerva Casero y Cande Molfese.

¿Cómo le fue a la ex de Marcelo Tinelli? En principio, la experiencia no fue tal cual como esperaba. “Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo. Habla bastante bien de mí que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contractil importante ”, arrancó Guille, orgullosa de su firme suelo pélvico.

“No son para generar satisfacción, las bolitas chinas son para hacer ejercicio”, indicó la mamá de Dante, Paloma, Helena y Lolo a sus compañeras de stream, que escuchaban intrigadas su relato.

Guillermina se animó a ir al súper con las bolas chinas. Instagram Guillermna Valdés.

Cómo funcionan las bolas chinas que probó Guillermina Valdés

A continuación, Guillermina explicó el funcionamiento de las bolas: “No vibran, solamente las tenés que tener en su lugar. No es cómodo, a mi nadie me avisó que lo era. Veré con el tiempo”. Además, brindó algunos consejos para las oyentes que quieran incursionar como ella con este adminículo que promete grandes beneficios en distintos niveles.

“Lo recomiendo como ejercicio”, no dudó Valdés, que es fan del entrenamiento, e hizo una salvedad: “Quizás es mejor quedarse caminando en la casa, porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema”. En ese sentido, la empresaria señaló que esa idea la persiguió en todo su paseo al súper.

Valdés contó su experiencia con un sex to. Instagram Guillermina Valdés.

“Llegué y estaba todo en su lugar, aunque todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía. Imagínense todo eso en mi cara: tenía dos bolas en la con... Pero bueno, son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo o de Igor, mi perro”, cerró, divertida.