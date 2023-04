Dominique Metzer cerró su programa de TN con la visita de su hermano Agustín

Dominique Metzer está pasando por un gran momento profesional. De lunes a viernes conduce Nuestra Tarde, por TN, y por la noche presenta las noticias junto a Nelson Castro en Telenoche. Y en el medio de su trajín laboral, la periodista pudo combinar con su vida personal al recibir la visita de su hermano Agustín.

“Gusa”, como lo llaman los íntimos, sorprendió a Dominique Metzger y a sus compañeros de estudio al término de la emisión del miércoles 19 de abril de Nuestra Tarde. Fue un cierre diferente para el programa de Todo Noticias, signado por el humor y el amor fraternal.

“Vamos a terminar todos en la barra, que lo tenemos a Gusa. Tenemos su visita para cerrar, él también quería”, anunciaron al presentar al hermano de la periodista como una “visita de lujo” en el estudio del canal.

Feliz de encontrarse frente a las cámaras, el joven no se amedrentó ante las preguntas en vivo. “¿Quién es tu hermana favorita?”, quiso saber Dominique. “Ah, bueno, qué pregunta, ¿no?”, contestó Agustín, y a continuación hizo reír a todos con su salida ocurrente: “A mi hermana la queremos y seguimos apoyándola. A darle para adelante”.

Dominique Metzger y su hermano Agustín. Captura TV.

Y antes de dar fin a la transmisión, la conductora le propuso a su hermano ayudarla a cerrar el programa. “Antes de despedirnos con el pronóstico del tiempo, un mensaje para todos, Gusa”, dijo ella. “Para mí es complicado... Yo les diría un chiste, yo me dedico al humor, voy a trabajar de humorista”, adelantó Agustín.

Luego, el chico se animó a compartir su repertorio. “¿Qué le dijo la soda al vino?”, preguntó Agustín, y los presentes le contestaron: “Shhh”. “Ahí va otro. Dice así: “Hola, ¿hablo con la farmacia? ¿Está ‘Firol’? ¿Quién lo busca?, ‘Pina’”, siguió, antes de que su hermana le pasara la posta a Confesore para darle fin, ahí sí, a esa emisión diferente.

La periodista suele compartir contenido de su hermano menor. Instagram Dominique Metzger.

La reflexión de Dominique Metzger sobre la realidad argentina

En los últimos días, la conductora reflexionó sobre sus sueños pendientes y la difícil situación que atraviesa Argentina. “Yo soy una persona que alquilo, no tengo auto propio, trabajo desde los 20 años y el país no me dio esa oportunidad de tener una casa propia”, contó.

“Me da tristeza porque sé que es lo que le pasa a mucha gente porque en otra etapa, en la de nuestros papás y abuelos, llegabas a esa circunstancia”, avanzó sobre la dura coyuntura de la actualidad. Finalmente, aclaró que, a pesar de todo, ella sigue eligiendo vivir en su país: “A mí me gusta acá”.