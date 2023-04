Diego Brancatelli estalló contra Alberto Fernández por la suba del dólar blue y arengó por Cristina Fernández de Kirchnerf

En medio de un clima de gran tensión e incertidumbre por la vertiginosa escalada del dólar blue, Diego Brancatelli no dudó en arremeter contra el gobierno de Alberto Fernández, a la vez que arengó por un regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia.

Desde su cuenta de Twitter, Diego Brancatelli se mostró alarmado por la suba del dólar blue, y escribió un mensaje dirigido de manera al gabinete de Alberto Fernández. "440 el dólar ¿Alguien va a explicar qué hacemos? ¿Cómo se sigue?", empezó el periodista.

En un tono más recargado, Brancatelli ironizó sobre las justificaciones que suelen esgrimir desde el gobierno de Fernández: "Basta de chamuyos ni la vocera diciendo que es la sequía o la cosa de la cosa de la cosa".

La indignación de Diego Brancatelli por la trepidante suba del dólar blue. Foto: Twitter @diegobranca.

Finalmente, Diego Brancatelli pidió: "Pongan lo que hay que poner". Obviamente, su posteo no pasó desapercibido y desató todo tipo de reacciones. Por ejemplo, el periodista Martín Amestoy comentó: "Me emociona leerte Diegote! Me haces sentir que hay esperanza...". A lo que el comunicador ultra K respondió: "Igual no te ilusiones que no es con Bullrich ni con Milei ehhhh!! Es Cristina el camino".

El ida y vuelta entre Diego Brancatelli y Martín Amestoy por la delicada situación que atraviesa el país. Foto: Twitter @diegobranca.

Entonces Amestoy retrucó: "Y pero si el camino de Cristina es este con inflación del 7.7 mensual, dólar a 440.-, etc etc etc. O Cristina como VICEPRESIDENTA, y con más poder que su Presidente, ¿no tiene nada que ver decís vos?". Por su parte, Brancatelli redobló: "Me extraña Martin. Sos un pibe inteligente. Cristina Presidenta no sería esto y será mucho mejor. Volver a ser Felices como en 2007-2015".