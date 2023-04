Chano Charpentier se encuentra internado en una comunidad terapéutica

Marina Charpentier se refirió este domingo a cómo sigue la salud de sus hijo Chano Charpentier. Durante una charla telefónica con Sandra Borghi en el ciclo Aire de Noticias (Radio Mitre) reveló que el músico se encuentra internado en la Comunidad Terapéutica UdiGens realizando un tratamiento de recuperación de adicciones.

"Chano está bien. Desde que salió del Otamendi está en una comunidad terapéutica, internado y no tiene teléfono", expresó Marina. Sobre la polémica que se generó sobre su regreso a los escenarios, la mujer aclaró: "Él tenía contrato firmado para hacer tres show, fue con sus familiares, los acompañantes, los hizo y volvió a la internación".

"Está internado aún hoy, hoy vamos a almorzar en familia y después vuelve a la comunidad, está mejor, está feliz y tiene muchos proyectos”, agregó.

Marina Charpentier junto a sus hijos.

Finalmente se refirió a la polémica que se generó en las redes tras el mensaje que publicó Chano en sus redes sociales en apoyo a Jey Mammon. "Mi hijo no tiene celular dentro de la comunidad, me parece raro... Si lo hubiera hecho me parece muy valiente porque la gente no puede hacer un juicio de valor antes para una persona. Esta semana escuché en la televisión muchas cosas que son mentiras. Con eso le podes arruinar la vida a mucha gente, ¿quienes somos nosotros para ser jueces?", aseguró.

Recordemos que la semana pasada, Jey publicó un video en sus redes sociales desmintiendo rotundamente la denuncia de abuso sexual en su contra. El conductor subió un descargo en su cuenta de Instagram donde aseguró, entre otras cosas, que está pasando uno de los peores momentos de su vida. "Yo no violé, yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en vida. Ni lo hice ni lo haría", expresó el actor entre lágrimas.

El mensaje de Chano en la publicación de Jey.

Tras las repercusiones del video, las redes se colmaron de mensajes en repudio de Mammon. Sin embargo, Chano le dejó un mensaje de apoyo y lo sepultaron en las redes. "Te creo. Te creemos amigo", escribió el líder de Tan Biónica. Tras las críticas recibidas, el músico decidió eliminar el mensaje.