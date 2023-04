Rusherking le beboteó con todo a la China Suárez para reconquistarla

El efecto demoledor de semejante noticia permanece en el aire. Todavía resuena el impacto por la ruptura amorosa entre la China Suárez y Rusherking, esa separación que ambos confirmaron a través de sendos comunicados en sus redes oficiales hace unas semanas.

La mirada de la industria se posa sobre esta pareja, que supo cautivar suspiros por la enorme cantidad de pruebas de un enamoramiento mágico, casi de película, con todas las escenas de intimidad que se encargaron de transmitir como sus viajes románticos.

Algo se quebró y se disolvió el noviazgo. Tras los posteos de María Eugenia y Thomas Tobar se agudizaron las investigaciones para detectar los motivos que tallaron en la decisión de caminar en diferentes direcciones y no compartir más la vida.

A pesar del cimbronazo, en las últimas horas circularon rumores que referían a una posible reconciliación, principalmente motorizados en la movida de la China, quien eliminó ese mensaje en el que explicaba que se terminó el amor con Rusherking.

Además, Juariu analizó las publicaciones de los dos en sus perfiles digitales, que permitían conjeturar que compartieron un mismo hotel en Uruguay, porque las imágenes denotaban la misma decoración de los ambientes y otros detalles.

Como si fuese poco, Rusherking acaba de ejecutar una maniobra llamativa, una muy parecida a que le llevó a cabo unas horas previas a la oficialización de la ruptura. Otra vez el santiagueño se filmó con una canción de fondo y un lenguaje corporal específico.

La China Suárez y Rusherking se separaron semanas atrás.

En aquella ocasión, el trapero utilizó un tema de desamor, de dolor, y - casualmente - al poco tiempo se produjo la revelación del cierre de la pareja. Ahora, el joven de 22 años, acudió a una melodía en una sintonía totalmente opuesta y se activaron las alarmas.

Thomas se grabó en una habitación con “Hold On, We’re Going Home” de Drake de fondo. Esa letra reza: “Tengo mis ojos puestos en vos. Sos todo lo que puedo ver. Quiero tu amor caliente y con emoción sin fin. No puedo olvidarte. Dejaste tu marca en mí”. ¿Será un mensaje para corroborar que se arreglaron?