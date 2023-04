Revelan la verdadera relación que tienen Pampita y Nicole Neumann fuera de Los 8 Escalones

Si bien Pampita y Nicole Neumann no se llevan bien, algo que no es ninguna novedad, tienen que convivir de la mejor manera posible, ya que comparten jurado en Los 8 Escalones, el programa de Guido Kaczka en El Trece.



En uno de los últimos programas, fueron invitados especiales al jurado Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores de Socios del Espectáculo, quienes además revelaron cómo es la relación entre las figuras.



“Yo puse sobre el tapete la presencia de las dos odiadas”, comenzó comentando Rodrigo Lussich. “Da la casualidad que una de las participantes estaba en situación de reencuentro con un ex, que volvió a convivir y se va a casa con el ex. Lo cierto es que digo, también, la paradoja de que se reencontraban ahí Nicole y Pampita”, agregó el conductor.



Asimismo, Lussich no tuvo reparos en asegurar que “fuera de cámara no se dirigen la palabra Nicole y Pampita”, algo que no sorprende, porque ambas tienen una pésima relación desde que eran dos jovencitas intentando hacerse un camino en los medios.



En ese contexto, Rodrigo Lussich se dispuso a contar cómo es la dinámica de convivencia que mantienen Pampita y Nicole Neumann en el tiempo que comparte en Los 8 Escalones, uno de los programas con más rating en la pantalla de El Trece.



“El operativo es el siguiente: va entrando el jurado al estrado. Las chicas llegaron últimas y, por supuesto, enseguida que llegan ellas, llega Guido. Entra al estudio Nicole, pero se pone en el bajo estrado, junto a una escalera, con su gente de confianza a hacer unas fotos del look, un poco extensa”, contó.

Pampita y Nicole Neumann, en Los 8 Escalones. Foto: captura de TV.

“Entonces entra al estudio Pampita, pero lo cierto es que no avanza, se queda como que habla, hasta que la otra sube. Como la otra estaba haciendo las fotos en la puerta de la escena, si Pampita avanzaba se la chocaba con la escalera. Entonces, esperó que Nicole terminara con las fotos, subiera a su estrado y recién ahí sube Pampita”, detalló Lussich.



Pampita está analizando por estas horas la posibilidad de dejar la pantalla de El Trece para irse a América, donde la espera Marcelo Tinelli para ser parte del jurado del Bailando por un Sueño, que comenzará en la segunda mitad del año.