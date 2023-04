El radical cambio de look al que se sometió Thiago de Gran Hermano

Si hay alguien a quien Gran Hermano le está cambiando la vida, sin duda, ese es Thiago Medina, el joven de 19 años oriundo de González Catán. Si bien no pudo llegar a la final, hoy disfruta del éxito.



Sucede que hubo un enorme antes y después en su vida, dado que antes de entrar a la casa de Gran Hermano su vida era muy difícil: llegaba de un barrio humilde, de esforzarse mucho para salir de la pobreza, tanto que hasta llegó a juntar cartones.



Ahora, su actualidad es completamente diferente: pudo dejar atrás esa realidad y hoy disfruta de otras cosas que antes parecían inalcanzables, como aparecer en programas de televisión y que la gente lo salude por la calle, pero también conocer a personalidades muy destacadas.

Thiago, junto a Lali Espósito. Foto: @thi4go_km.



En ese contexto, Thiago Medina compartió en las últimas horas imágenes de su paso por la Bresh, junto a otros participantes de Gran Hermano, como Daniela Celis, que también fue con su hermana. Allí, Thiago mostró un radical cambio de look y se sacó fotos con Lali Espósito. “Gracias por la buena onda”, le dedicó el joven de 19 años.



Por lo que se pudo ver en las imágenes, el ex Gran Hermano se rapó el pelo y optó por lucir un teñido fucsia y platinado. Allí se mostró muy sonriente. No es para menos. Su vida cambió tan radicalmente como su look y hoy goza de experiencias como pasar por Masterchef, junto a otros ex.



En la casa, a pesar de algunas cuestiones que le terminaron jugando en contra, Thiago Medina se hizo querer por sus compañeros y afuera su vida comienza a reencausarse, a tal punto que logró cumplir con un gran objetivo.

Thiago y Daniela de Gran Hermano. Foto: @thi4go_km.



Con mucho esfuerzo, sumado a los ahorros que pudo acumular por su participación en Gran Hermano, Thiago Medina pudo abrir su propia verdulería, ubicada en el barrio bonaerense de Laferrere.



Es tanto el éxito de las primeras semanas en funcionamiento del enorme local situado en una esquina clave de Laferrere, que los clientes que ya pasaron por allí le elogian los precios y hasta le piden que abra otros locales en distintos barrios.