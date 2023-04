Nicole Neumann recordó las situaciones de acoso que sufrió en su niñez

El escándalo mediático que protagoniza Jey Mammon, luego de ser denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil, sigue despertando opiniones del mundo del espectáculo. Ahora le tocó el turno a Nicole Neumann, quien durante un móvil con Socios del espectáculo (El Trece) se refirió al caso. Además, reveló que en sus inicios como modelo, siendo aún menor de edad, vivió situaciones de acoso.

"Lo conozco del medio, de ir a un montón de programas. Siempre tuve buena onda pero de ser amiga y juntarme fuera del ámbito, no", comenzó expresando la modelo. Sobre qué opina del caso, respondió: "Prefiero abstenerme de dar declaraciones".

Nicole Neumann.

Acto seguido, el movilero le preguntó sobre su experiencia personal. "Vos empezaste de muy chica, ¿te tocó vivir algún episodio así de acoso?". "Sí, viví varias situaciones que, en ese momento, no se hablaban o no se planteaban de esa manera. Uno tal vez no se daba cuenta. Igual sí, mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes. Pero bueno, sí", reconoció Nicole.

Cuando el cronista le preguntó si se los había cruzado años más tarde, ella respondió: "A algunos sí y algunos no. Generalmente esas personas hacen como que está todo bien y no pasó nada".

Finalmente, le consultaron sobre las declaraciones de su exmarido Fabián Cubero a la revista Pronto sobre el distanciamiento que mantiene Nicole con su hija mayo: "Lo que digo es que hay menores que leen y mi trabajo como mamá, mi función, es cuidarlas y protegerlas, y es lo que voy a hacer. Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde", concluyó.