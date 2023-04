Jey Mammon volvió a Argentina: "No me fui a reflexionar, me fui de vacaciones"

Este lunea volvió Jey Mammon a Argentina, tras estar varios días en España luego del escándalo en el que quedó involucrado. El conductor fue denunciado publicamente por abuso sexual a Lucas Benvenuto.

Al retornar al aeropuerto de Ezeiza fue recibido por periodistas de distintos programas a lo que Jey Mammon les respondió: “No me escapé del país”.

Hace 10 días Jey Mammon se iba de Argentina.

“Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”, comentó tras estar 10 días en Madrid.

“No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer”, agregó argumentando que "si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos”.

El humorista había tomado la decisión de irse de Argentina a principios de abril, a raíz del escándalo con Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual. A partir de ese momento, Jey Mammon quedó totalmente señalado. Y aunque algunas personas salieron a defenderlo, entre ellos algunos famosos, otros lo condenaron socialmente por sus hechos.

