La sorpresiva autocrítica de Flor de la V sobre la crianza de sus hijos

En Intrusos hablaron de la difícil situación que atraviesa Ulises Bueno, que decidió abandonar los escenarios para priorizar su salud. Ante esto, Florencia de la V hizo una profunda reflexión con respecto a su carrera y a la crianza de sus hijos.



Sucede que la decisión del cantante la hizo recordar las exigencias que tuvo que afrontar en momentos muy especiales, que hicieron que tuviera que resignar tiempo con su familia, algo que hoy se reprocha.



Ulises Bueno entendió que debía enfocarse en su salud, que no era momento de continuar con su carrera artística, por todo el estrés y lo que conlleva la exposición mediática y, en especial en la vida de un cantante, lo desgastante de las giras.



Ante esto, Flor de la V no pudo ocultar su emoción, dado que ella no pudo hacer lo mismo en su momento, priorizar lo que realmente es importante en la vida, como sí lo está haciendo ahora Ulises Bueno.



“Cuando mis hijos nacieron me podría haber tomado la libertad de no trabajar. No lo hice por estar en el medio. Y no sabés las veces que lloro por eso. Mucho lloro, muchísimo porque eran bebés”, expresó la conductora.



“Me emociono porque hoy lo llevo como un peso”, agregó Flor de la V sobre su propia experiencia. “En el ambiente, cuando te quieren dar la espalda, te la dan”, explicó la conductora.

Flor de la V reflexionó sobre la crianza de sus hijos. Foto: captura de TV.



En ese contexto, Florencia de la V insistió en la importante decisión que tomó Ulises Bueno, explicando que está haciendo lo correcto en este momento de su vida, y remarcando que “el éxito no está asegurado”.



“Me encanta la decisión que tomó Ulises. Valoro muchísimo lo que hace porque es difícil. Yo amo esto, pero más amo mi vida y a mis hijos. En este ambiente cuesta mucho”, sostuvo la conductora de Intrusos.