Floppy Tesouro reveló cómo fue vivir 3 meses en silla de ruedas

Floppy Tesouro acostumbra a desafiarse siempre a sí misma en diversas actividades y rubros, pero no siempre todo va bien. En septiembre del año pasado sufrió un accidente durante el reality show The Challenge, conducido por Marley, lo que la llevó a permanecer en silla de ruedas tres meses. Ahora, la joven brindó detalles de la dura experiencia.

Tras abandonar la competencia debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyeron una rotura de calcáneos, Floppy debió enfrentarse a un riguroso proceso de rehabilitación y recuperación con el fin de evitar cualquier complicación y recuperar su salud de la mejor manera.

Cabe recordar que la artista se fracturó ambos pies, específicamente en los huesos que forman parte del talón, mientras estaba haciendo deportes extremos. Al respecto, había especificado que “no fue en altura” y opinó: “Creo que fue con el correr de los diferentes desafíos. Yo entreno un montón, todos los días de mi vida, pero quizás ahora utilicé mal la fuerza. A veces estas cosas pasan y esto es reposo y paciencia”.

Finalmente, tres meses después, el reposo llegó a su final y la modelo se encuentra nuevamente en buen estado de salud y puede caminar con libertad sin comprometer su cuerpo. En una entrevista con uno de los noteros de Implacables, Tesouro comentó sobre el accidente y sobre el arduo proceso de recuperación.

“La pasé bastante mal en cuanto a los dolores de las lesiones. Fue de un momento para el otro”, explicó, pero sin perder de vista el lado positivo que siempre le encuentra a cada aspecto, por más terrible que sea: “Siempre digo que todos los desafíos que hago en mi vida siempre me dejan algo positivo, y The Challenge me dejó un gran crecimiento personal”.

“Hice cosas que nunca me hubiese imaginado hacer, yo soy una persona que se dedica al fitness, tengo el Floppy fitness que es mi técnica, pero realmente eso fue extremo”, agregó. Cabe destacar que la competencia deportiva, producida por Telefé y MTV, incluye juegos extremos que incluyen agua, tierra y aire. Además de fuerza, las pruebas miden resistencia, astucia y destreza.

La madre de Moorea tampoco se abstuvo de comentar acerca del accidente durante las grabaciones del reality y expresó: “Lo que me pasó fue una fatalidad. Estuve tres meses en silla de ruedas con rotura de calcáneos. A veces estoy un poco molesta pero la realidad es que las fracturas ya no están, las lesiones ya no existen más, estoy tranquila y volví a la vida normal. Fue una etapa dura”.

Por último, Floppy comentó que el médico que la atendió fue recomendado por Susana Gimenez, quien la había llamado para preguntar cómo estaba. Respecto a la relación con la diva de los teléfonos, relató: “Tenemos muy buen vínculo, por ahí nós vemos poco pero es ese cariño por el tiempo que pasamos, el momento de nuestra vida. Me recomendó su médico y a raíz de eso me empezó a atender el doctor, así que estoy muy agradecida”.