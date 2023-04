Tamara Báez destruyó a L-Gante por haber publicado su número de teléfono en las redes sociales

Hace unos días atrás, las cosas entre Tamara Báez y L-Gante marchaban bien. La ex del cantante de cumbia 420 le regaló por su cumpleaños una gigante joya valuada en más de 118 mil pesos. Sin embargo, este viernes a la madrugada, la buena relación entre ellos cambió drásticamente.

Y es que L-Gante publicó en Facebook el número de su ex pareja y madre de su hija, Tamara Báez. "Cualquier cosa yo no fui" expresó el cantante en la red social para no hacerse cargo de lo que podía suceder. Totalmente enfurecida, Tamara Báez compartió en Instagram lo que hizo su ex pareja y lo aniquiló.

El posteo de L-Gante en Facebook que hizo enojar a su ex pareja. Créditos: captura de pantalla.

La influencer publicó en su nueva cuenta en la red social de fotografía, una captura de pantalla de su WhatsApp lleno de mensajes y llamadas de muchas personas en horas de la madrugada.

Acto seguido, Tamara explicó lo sucedido: "Bien de wachin publicar mi número. Muy de turro no es eso, faltan clases creo. ¡No me llamen más, por favor! Jami está durmiendo. Mañana cambio el chip" fue el mensaje que publicó Báez en sus historias. Y añadió: "Que necesidad, ¿no? ¿Le hago lo mismo? ¿Lo quieren llamar? Así le piden saludos para sus familiares. No aparece nunca, y, cuando aparece, publica mi número. ¿Qué le pasa a este pibe?".

La decisión que tomó Tamara Báez por lo sucedido con L-Gante. Créditos: captura de pantalla.

Fue tal el enojo de Tamara Báez que decidió publicar el número L-Gante. "Así es que nada, ¿le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomátela. ¡No me hagas enojar, Elian! Las cosas como son. mucha gira te está haciendo mal, papá" fue el contundente descargo de Báez.

L-Gante no se ha pronunciado en ninguna red social después de los dichos y actos de su ex pareja. En Instagram, las últimas historias que ha publicado son de su vida personal: él en una limusina con algunas mujeres, alcohol y música. Mientras que en Facebook, el cantante sólo ha borrado el posteo donde dio la información de la madre de su hija.