Melody Luz reveló en Tik Tok cómo está viviendo su embarazo

El 2023 comenzó con la feliz noticia de que Alex Cannigia y Melody Luz serán padres por primera vez. El anuncio lo hizo la pareja el 8 de enero de Instagram, con una serie de fotos. "Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor" expresaron los enamorados en la red social de fotografía.

Y aunque la bailarina comparte algunas fotos de su avanzado embarazo, este miércoles Melody Luz subió a Tik Tok un video de 40 segundos donde muestra la realidad de su embarazo.

La publicación de la pareja tiene más de 466 mil corazones. Créditos: captura de pantalla.

"Como esperan que sea mi embarazo vs. como en realidad es" fue la frase que acompañó el audiovisual en la plataforma de videos y que ya tiene más de 88 mil corazones. En el mismo, Melody Luz hace una comparación entre lo que vive la mayoría de las mujeres cuando están embarazadas -la pesadez, el cansancio y los antojos- y lo que vive ella: un embarazo a puro ritmo.

La bailarina utilizó un fragmento de la coreografía que subió a Youtube hace pocos días de la canción de Shakira y Karol G, "TQG"; en donde se la puede ver con su pancita de embarazada, rodilleras, un conjunto Dior y unos tacos azules. Además aclaró que su obstetra le "dio ok" para seguir bailando.

Varias mujeres salieron a felicitar a la futura mamá en el video de Tik Tok por su destreza en el baile y, además, compartieron sus experiencias de embarazo: "Me encanta esa actitud. Yo mis dos embarazos me la pasé en cama llorando todos los días, jaja", "¡Encima con tacos! ¡Genia de genias!", "No puedo creer como se mueve, yo apenas podía respirar, jaja. Hermosa".