A días de separarse, la China Suárez contó cómo resuelve las cosas con sus ex

A fines de marzo, cuando nada indicaba que la historia de amor de María Eugenia Suárez y Rusherking estaba a punto de terminar de la manera más escandalosa, la actriz se abrió en una nota y habló como nunca de sus ex parejas y de cómo resuelve las cosas cuando la relación llega a su fin.

Hasta ese momento, todo lo que la China Suárez tenía para decir de Rusherking era el espectacular compañero que había encontrado en él y de lo perdidamente enamorada que estaba. Todos halagos que, sin saber lo que se avecinaba, muchos leían como palos encubiertos para Benjamín Vicuña, el papá de sus hijos Magnolia y Amancio, de quien Eugenia se separó a mediados de 2021.

“Hay gente que piensa ‘obra así, qué vengativa’”, señaló ella, cuando el cronista de Socios del espectáculo le marcó la supuesta mala onda con el actor chileno que destilaba cada uno de sus piropos o gestos a su entonces novio de 22 años. En ese sentido, la actriz aseguró que no era de tener cuentas pendientes con sus amores del pasado: “Todo lo que tuve que hablar con mis ex parejas, lo hablé en su momento…”.

Pero la China dijo más: aclaró que no guardaba rencores y que no era de aquellas que sacan la factura y se la cobran años después. “No soy una persona que viva con la espina, o diciendo ‘vos, me hiciste, yo te hice’”, aseguró la ex ATAV, en ese entonces feliz porque acababa de lanzar una nueva canción con Rusher, "Hipnotizados".

La China Suárez habló de sus ex a días de separarse de Rusherking. Captura TV.

Además, en esa entrevista se explayó sobre la excelente relación que mantiene con Nico Cabré, con quien tienen a Rufina, y lo atribuyó al tiempo que pasó en el medio. “Las relaciones se construyen, los vínculos no son algo mágico, y yo le tengo respeto a Benjamín, es el papá de mis hijos. A lo mejor, se tiene más afinidad con uno, que con el otro y es parte de la vida”, los comparó en esa oportunidad.

De esa forma la actriz dejo entrever que el vínculo es mucho mejor con Nico Cabré, ya que pasó mucho tiempo desde que se separaron, a diferencia de lo sucedido con Benjamín Vicuña que aún la situación no termina de sanar.

Rusherking, la última pareja de la China Suárez. Instagram Rusherking

“Lo que tuve que hablar con ellos, lo hice en persona, tengo hijos increíbles, y lo que tengo que decirles, lo hago en privado”, cerró la actriz sobre sus ex, dando una pauta de su forma de ser. Cabe esperar cómo se resolverán las cosas con Rusherking, con quien no la une más lazo que el romance que vivieron durante casi un año.

Los motivos que detonaron la separación de la China Suárez

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, fueron algunas de las desgarradoras palabras de la carta con la que Sangre Japonesa confirmó el rumor que en unos pocos días la tuvo en el foco, una vez más.

“Tenían una visión diferente del futuro. Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro”, fue la explicación que una fuente cercana a la ex pareja le dio a Juan Etchegoyen sobre lo que los llevó a tomar caminos separados.