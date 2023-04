Marcos de Gran Hermano rompió el misterio y contó que va a hacer en el futuro

Una explosión tremebunda, que alborotó toda su cotidianidad y lo trasladó a un estadío desconocido. Marcos Ginocchio disfruta de las mieles de su triunfo en Gran Hermano, con todas las implicancias que acarrea semejante acontecimiento para su vida.

El salteño continúa embebido en las sensaciones agradables, en el cariño de la gente, en la atención de los medios, en las felicitaciones constantes y hasta en el recibimiento grandilocuente que experimentó en su tierra natal. Y ahora ya detectó que desea hacer en el corto plazo.

La incógnita sobre el futuro se posa sobre todos los participantes del reality, pero principalmente sobre la figura de Marcos, dado que en las entrevistas se repite esa pregunta, esa consulta respecto a sus planes, a sus anhelos, al rumbo que quiere direccionar su porvenir.

Dentro de una gama variada de opciones, con la extensión de su visibilidad en lo público, Ginocchio siempre respondió que no avizoraba de manera tan clara su futuro, ya sea en qué tipo de rol ocupar en la televisión o si retornar su carrera universitaria de abogacía.

Todo eso se resolvió en la mente apacible del salteño. ¿Qué pasó? En una reciente nota en la revista Caras, Marcos confesó que ya descubrió su vocación y sorprendió con la revelación, que incluye emular el camino recorrido durante décadas por Iván de Pineda.

En ese diálogo, Marcos contó: “Hay muchas opciones que me interesan, como modelar y actuar”. Y así agregó la facilidad que percibió en unas campañas de promoción: “Antes de entrar a la casa había hecho algunos trabajos publicitarios, que me gustaron y donde me sentí cómodo”.

Hasta que llegó al nudo de su confesión y aseveró: “Seguramente lo retome ya que Iván de Pineda es un referente como modelo internacional". Ahí se percibe, en las pasarelas más importantes del planeta, en ciudades grandilocuentes como Milán, París o Londres.