Anuncian el doloroso motivo de la separación de la China Suárez y Rusherking

Tras algunas semanas de rumores de ruptura, el viernes pasado María Eugenia “la China” Suárez y Rusherking confirmaron su separación con posteos a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Y ahora, se dio a conocer el doloroso motivo por el que la dupla de artistas habría decidido ponerle fin a su historia de amor.

Mientras la China Suárez fue más sentida en su comunicado, con frases como: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, Rusherking fue un poco más distante al dar la noticia.

Este martes en Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que la China Suárez y Rusherking cayeron en cuenta con tristeza que no había un proyecto en común. “Tenían una visión diferente del futuro. Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro”, sentenció Etchegoyen en referencia a la información que obtuvo de una fuente cercana a los artistas.

Más allá del mencionado comunicado, Rusherking y la China Suárez optaron por no hacer más referencia a la ruptura, y respecto a quién habría tomado la determinación de la ruptura, Juan Etchegoyen aseguró: “Él tomó la decisión de separarse de ella”.

"Había cosas en las que no se ponían de acuerdo bajo ningún punto de vista. Hablo de cosas importantes de la vida, no era algo que pudieran solucionar de acá a tres meses. Una visión diferente sobre el futuro y, sobre todo, una idea muy distinta de la vida”, agregó el periodista.

Rusherking y la China Suárez se separaron tras casi un año de relación. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Finalmente, sobre la dinámica cotidiana que tenían la China Suárez y Rusherking, Juan Etchegoyen explicó: “Se llevaban bien, pero no coincidían en cosas claves. Me dijeron que la edad que se llevan, pesó. La China no quería hacer las cosas que Rusherking sí y era inevitable la ruptura. Además, ella es madre y él no es padre. Tras casi un año de relación, se ve que se terminó de desgastar un poco este escenario entre ellos. Se daban cuenta de que por ahí juntos no iban para el camino que querían y por eso tomaron la decisión de separarse”.

Sin embargo, más allá del dolor de ponerle fin a su historia, según Etchegoyen, la ruptura entre Rusherking y la China Suárez se dio en "buenos términos".