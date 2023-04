Las Pascuas de Nicole Neumann con sus hijas Allegra, Sienna y Manu Urcera, a kilómetros de Indiana

La tensa relación de Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero todavía parece no encontrar un punto de equilibrio. Día a día, la distancia entre la modelo y su primogénita se hace más notoria y, en las últimas horas, Nicole Neumann mostró cómo pasó Pascuas con sus hijas Allegra y Sienna en Entre Ríos, en una pista de automovilismo.

En la primera Semana Santa de Indiana Cubero lejos de su mamá, Nicole y sus hijas menores viajaron a Paraná para acompañar a Manu Urcera a una carrera de Turismo Nacional. Feliz con sus dos nenas y su futuro marido, Nikita compartió fotos desde el autódromo en su cuenta de Instagram.

Nicole Neumann festejó Pascuas en Paraná con su novio y dos de sus hijas. Instagram Manu Urcera.

“¡Pascuas! Hoy en el Autódromo. No se deja solito a nadie”, escribió la rubia en sus historias, al compartir instantáneas muy cerca de la pista de carrera, un plan que fascina a las hijas menores de la figura de Los 8 escalones y que Indiana claramente desdeña.

“Gracias a las tres por acompañarme”, le retribuyó Manu Urcera a Nicole Neumann por su gesto en medio de la alta exposición que tiene su relación con cortocircuitos con la adolescente de 14 años, a quien no ve desde diciembre, tal como contó Fabián Cubero en una entrevista que generó escándalo y polémica por los detalles que ventiló de su hija.

Las Pascuas de Nicole, lejos de Indiana. Instaram Nicole Neumann.

Las Pascuas de Indiana Cubero

Indiana, en tanto, festejó sus Pascuas en la casa de su papá, con su hermanito Luca, Mica Viciconte y familiares y amigos de la pareja, tal como se pudo ver en las redes de la marplatense, quien mostró cómo pasaron el domingo de sol en el jardín de su casa, en una reunión a pura risa y disfrute.

Viciconte además mostró en Instagram a su hermana Lara trenzando el pelo de la hija mayor de su pareja, quien hace meses que eligió vivir con ellos, ya que, según explicó el ex futbolista de Vélez Sársfield, se siente más cómoda y a gusto que en la casa de Nicole.

Indiana Cubero cerró Semana Santa en la casa de su papá. Instagram Mica Viciconte.

“Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, comentó Poroto Cubero en la nota que dio a revista Pronto que hizo estallar a su ex esposa por haber expuesto la intimidad de la menor.

“Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante”, aseguró Cubero en esa ocasión, y consideró: “La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente”.