Romina de Gran Hermano rompió en llanto frente a la atenta mirada de sus compañeros

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Romina Uhrig impactó a los participantes de Gran Hermano con la estremecedora historia de su infancia. La exdiputada no pudo evitar romper en llanto frente a la atenta mirada de sus compañeros.

Al referirse a su crianza, Romina destacó el rol que tuvo su tía trans en el cuidado que le brindó cuando era una niña. "Tengo varias mujeres importantes en mi vida, que me criaron. Obviamente que una es mi mamá, pero mi vieja siempre nos crió sola; ahí éramos cuatro hermanos y mi vieja tenía que laburar un montón, mi mamá tenía una pareja que era muy agresivo y no me podía ir a buscar al colegio porque la celaba un montón".

Luego, la jugadora de Gran Hermano agregó: "Nos fuimos a vivir a San Antonio de Padua, ahí me crió mi tía Fabiana, es una chica trans, no me da vergüenza decirlo, trabajó mucho tiempo en la calle para mantenernos a mis hermanos y a mí. Yo sé que fue muy difícil para ella todo, por eso yo nunca juzgo a las mujeres que se la rebuscan como pueden".

Entre lágrimas, Romina Uhrig les contó a los restantes integrantes de Gran Hermano cuál fue el desenlace de esa mujer que fue clave en su vida. "Mi tía falleció por trabajar en la calle contagiándose VIH y gracias a Dios se aprobó la ley de cupo laboral trans, para que todas tengamos el mismo derecho y que podamos tener un trabajo digno".

Finalmente, Romina explicó: "Lamentablemente, para las mujeres de mi familia fue todo una lucha siempre. Yo creo que nunca hay que bajar los brazos, menos las mujeres que siempre nos costó todo y eso es lo que les voy a inculcar a mis hijas, que son las tres mujeres que amo con todo mi corazón, mis mujercitas, no voy a dejar que les pase nada de nada".