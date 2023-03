Fuertes rumores de crisis entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Jésica Cirio y Martín Insaurralde llevan más de una década en pareja. La conductora de La peña de Morfi y el intendente de Lomas de Zamora siempre se mostraron como una de las parejas más consolidadas de la farándula nacional. Además, de su amor nació Cleo, la única hija que comparte el matrimonio.

Pero en las últimas semanas, comenzó a circular un fuerte rumor sobre una crisis de pareja que estarían atravesando. En Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron detalles y presentaron una nota donde Cirio desmiente todo.

"No, chicos. No paro, él no para. De hecho, la semana pasada llevamos a Chloe al jardín y nos sacamos una foto todos juntos", reconoció.

Por su parte, Jesica explicó que a Insaurralde "no le gusta" la exposición pública. "Entonces hay un momento en el que no le puedo exigir que tenga presencia donde no le gusta. Él elige", agregó sobre el motivo por el cual no se los ve juntos en algunos eventos sociales.

Además, el cronista le consultó si su marido es celoso por los videos que sube a sus redes sociales. "No, chicos… Martín… Son diez años ya. ¿De qué me puede celar? Nunca me celó por nada. Me conoció así, yo lo conocí así a él", expresó.

Finalmente, la le consultaron sobre la posibilidad de agrandar la familia. "No sé, vamos a ver. Por ahora no, estamos al palo. No es Chloe nada más, tenemos tres más. ¡Son cuatro!", respondió en relación a los tres hijos varones que tiene Insaurralde.