Cuántos puntos de rating midió la última gala de nominación de Gran Hermano

A pesar de que el final de Gran Hermano se está haciendo algo extenso y que en la casa la energía bajó por lógicas razones, todavía el público del reality está interesado en ver en tiempo real las instancias decisivas del juego, como lo fue la última gala de nominación de la edición 2022.

Aún no se anunció la fecha de la gran final, pero ya se sabe que Nacho es uno de los finalistas tras haberle ganado a Romina en la prueba del líder y logrado inmunidad para la siguiente placa en la que quedaron todos nominados, menos él.

Captura Telefe.

¿Cómo respondió el rating a este momento tan especial, luego de la entrada fugaz de Alfa a la casa que revolucionó las mediciones de IBOPE? Como era de esperarse, la transmisión logró un buen promedio, arrancando con los 15, 5 puntos que quedaron de piso de Espiando la casa, un número que fue creciendo con las nominaciones.

El pico de la transmisión de la gala final de Gran Hermano fue de 21, 7 puntos, un resultado exitoso que confirma que el formato está más vigente que nunca y que los seguidores continúan encendiendo la televisión para no perderse de nada de lo que pasa en su programa favorito.

A pasos de conocerse quién apagará la luz de la casa más famosa del país, sus jugadores entraron al confesionario por última vez para emitir sus votos, una decisión cada vez más difícil dado que sólo quedan cinco personas en carrera.

La última gala de nominación

Romina fue la primera en nominar y sus primeros votos fueron con mucha seguridad. “Le voy a dar dos votos a Camila”, anunció, aunque se mostró muy dubitativa al emitir su segundo voto. “Este voto me duele mucho darlo, Marquitos me salvó la semana pasada, sé que lo ama la gente y lo van a salvar pero es un voto para él”, dijo.

Marcos, por su parte, eligió a Julieta para los primeros dos votos, y señaló que votaba “por afinidad”, y terminó votando a Camila, por no tener “tanta afinidad con ella como con Romi”, la participante que quedaba ya que Nacho estaba inmunizado.

Captura Telefe.

“Me encantan las nominaciones, ponerme linda, me encantan los miércoles”, arrancó luego Julieta, que votó en primer lugar a Camila por sus “idas y vueltas” y a Marcos, por no poder votar a Nacho y elegir no nominar a su amiga ex diputada.

Por último, Camila le dio dos votos a Romina y uno al salteño y Nacho, el finalista, nominó con dos a la rubia de Ituzaingó y con uno a Marcos, “por nada en especial”.