Quién se convirtió en primer finalista de esta exitosa temporada de Gran Hermano

Mientras Gran Hermano (Telefe) transita su apasionante último tramo, este martes se conoció el nombre del primer jugador que se consagró como finalista del popular reality al ganar el desafío por el liderazgo de la semana.

En una prueba en la que los participantes de Gran Hermano midieron su fueraza física y concentración, Nacho logró coronarse como vencedor, y por consiguiente conquistó su inmunidad en las próxima placa de eliminación.

Los concursantes de Gran Hermano tenían que mantener el equilibrio sobre una estructura en forma de reloj gigante. Tras una tensa competencia entre Nacho y Romina, el joven resultó ganador.

El desafío se extendió durante varios minutos, y los contrincantes debieron seguir las indicaciones de movimiento que les daba Gran Hermano. En un determinado momento, la exdiputada no pudo más y abandonó el reto, dejando de esta manera a Nacho vomo triunfador.

Es importante destacar que en esta oportunidad, el líder de la semana not tendrá la chance de salvar a uno de sus compañeros de la placa, sino que solamente se garantizó su inmunidad. “No habrá más salvación en la casa. No pueden rescatar más porque prácticamente no hay jugadores”, comentó Santiago del Moro. A su vez, el conductor de Gran Hermano indicó que solamente queda una prueba más por el liderazgo, que tendrá lugar la próxima semana.