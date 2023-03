La gravísima intoxicación que sufrió Gianinna Maradona: qué pastilla tomó

Gianinna Maradona vivió una trágica confusión que casi la deja al borde de la intoxicación y la preocupó ante un posible deterioro en su salud. Sucede que la hija de la empresaria Claudia Villafañe y Diego Maradona confundió sus pastillas del colon por las de su perro y, ahora fuera de peligro, contó los detalles de la situación.

Tras la insólita confusión, Gianinna se vio asaltada por el medio, ya que desconocía qué efectos podría causarle la ingesta de la pastilla para el animal. La secuencia fue revelada en una entrevista del ciclo radial Un Día Perfecto, conducido por Cayetano (Nicolás Cajg), donde trabaja su hermana Dalma. En la mesa se encontraban también Tamara Pettinato, Martín Reich, Cayetina y Vicky Garabal.

“¿Cómo te vas a equivocar de pastilla, nena?”, le lanzó Cayetano sin pelos en la lengua, fiel a su estilo pero también sorprendido por el episodio. Gianinna explicó: “Fue así: la perra tiene que tomar la medicación todos los días, no es que la tengo en el cajón, la tengo a mano y sino le pongo un cartel en la heladera que dice que la perra tiene que tomar la pastilla, sino me olvido”.

La hija de Maradona se encontraba tomando medicamentos debido a un pequeño problema en el sistema digestivo. “El otro día estuve internada toda la mañana porque andaba con mucho dolor de panza y la doctora me dio una pastilla para solucionar este problemita del colon", detalló.

Los participantes de la mesa no dudaron en bromear al respecto, divertidos por la rara confusión. Mientras, Gianinna seguía brindando el momento a momento del incidente: “Tenía las pastillas muy juntitas, el blíster estaba ahí y las tomé. Cuando me di cuenta, me asusté. Deduje que era un remedio para los huesos, entonces no fui a la guardia corriendo. No es que me estaba tomando una pastilla para las pulgas".

Finalmente, la joven de 35 años explicó su reacción tras darse cuenta que había ingerido las pastillas equivocadas. “Lo primero que hice fue poner en el grupo de WhatsApp que tenemos con mi hermana y mi mamá, para contarles lo que me había pasado. Todavía no tengo síntomas porque eso fue hoy, todavía no pasé ninguna noche con esto”.

Con la entrevista avanzada, los periodistas le consultaron por la reacción de Claudia Villafañe, específicamente si la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity había lanzado algún consejo sobre lo ocurrido. “Directamente me dijo que llame a Juli, que es nuestra doctora así me ayudaba. Por suerte, no pasó nada malo”, contó Gianinna.

En las últimas semanas, Gianinna Maradona quedó bajo la atenta mirada de los medios, debido a los rumores que indican que se había separado de Daniel Osvaldo. Si bien ninguno de los dos hizo declaraciones al principio, fue la heredera de Diego Armando Maradona quien terminó por confirmar las sospechas a través de su Instagram, donde escribió junto a una foto de ambos: “Ya se lo mandé a él. Por eso, lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. El 24 (de diciembre) elegimos distintos caminos, pero no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida”.