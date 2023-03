El durísimo mensaje que Maru Botana la escribió a su hijo Facundo el día que cumpliría 15 años

La pérdida de un familiar es uno de los momentos más dolorosos que las personas deben atravesar en sus vidas y, todo parece más crudo aún cuando se trata del fallecimiento de un hijo. Para Maru Botana este domingo fue un día movilizador, ya que su hijo Facundo habría cumplido 15 años. En la dolorosa fecha, la cocinera recordó a su sexto hijo con un sentido mensaje, entre la nostalgia y la dificultad del duelo.

Maru, un ícono de la televisión argentina en el rubro gastronómico, perdió a Facundo por un caso de muerte súbita el 21 de septiembre de 2008 cuando el pequeño tenía tan solo seis meses de vida. Con la herida aún abierta y movilizada por el apoyo que le demuestran sus fans, escribió: “Felices 15 años al cielo. Feliz cumple amorcito, hoy es tu día, nuestro día. En este día festejamos el poder haber seguido y poder sentirme más liviana”, junto a una fotografía del bebé.

“Era así la consigna, y aquella mochila de piedras, cada año se lleva mejor, y estás en mí siempre”, agregó y destacó especialmente el gesto de uno de sus fanáticos: “Facu hoy quiero postear una foto de un blog que inventó un chico que no conocí aun, y me encantaría conocer. Alguien que ese mismo día que te fuiste, lo publicó y ayudó a conectarme con todos y que me escriban para ayudarme”.

“Esta semana en particular, sé que estoy distinta, que las cosas me cuestan más y que tu falta me hace un stop. Pero creo que vos especialmente me mandas una semana con todo para que no pueda quedarme en lo triste sino ir por la alegría. Esos días me enviaste sobre todo momentos de mucho amor de mi gente, de los que están ahí siempre. Eso me impresiona mucho, porque a pesar de que en estos días mi corazón está triste, el amor de todos en distintas situaciones me ayudó mucho”, continuó Maru.

Luego, recordó el corto tiempo que pudo tener junto a su hijo: “Te extraño muchísimo y hoy especialmente que recuerdo todo tu nacimiento, las ganas de abrazarte me hacen emocionar, pero pude, pudimos y eso es lo más. Nos dejaste mucho Facu, y hoy especialmente entiendo que estuviste poquito, pero tu vida en nuestra familia dejó un huellón”.

“Sobre todo el amor que dejaste en la familia nos hizo seguir y no bajar. Este es mi festejo de 15, agradecer y tenerte siempre en mí”, finalizó Maru Botana, haciendo hincapié en la fortaleza que necesitaron ella, su esposo Bernardo Solá y el resto de sus hijos para afrontar la muerte de Facundo. Cabe destacar, que la chef recuerda al niño todos los años, con emotivas palabras.

La publicación en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, obtuvo miles de reacciones en pocas horas y despertó la empatía de sus fanáticos. Otros personajes reconocidos de los medios también se sumaron a los buenos deseos para Maru, enviándole cariños y fuerzas ante la dolorosa fecha.

“Abrazo enorme Maru. Sos grosa e inspiradora para todos los que tuvimos que seguir a pesar de tremendos dolores y sacudidas de la vida. Se te quiere un montón”; “Él te eligió como mamá para venir a la tierra, tocar tu alma y volverse al cielo junto a Dios” y “Ese amor que les dejó es lo que permite que puedan seguir adelante, sin dudas”, fueron algunos de los comentarios.