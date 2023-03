Cuántos millones le descontará la AFIP a Marcos de los 19 que ganó en Gran Hermano

Incrédulo, totalmente asombrado, en un punto. Marcos lloró, y lloró a mares en el preciso instante en que Santiago del Moro gritó que acababa de ganar la edición de Gran Hermano. Apacible, pero también emotivo, el salteño experimentó las mieles de una sensación indescriptible.

Además del cariño del público, de todo lo que significa imponerse en un reality de esta magnitud, por el que transitó por cinco meses de profundo aislamiento del exterior, el joven recibió la gorda suma de más de diecinueve millones de pesos.

Una cifra considerable, a la que se le endosa una propiedad. Ginocchio ya anticipó que parte de esa montaña de plata la destinará en alguna acción solidaria con instituciones de su provincia natal, en un gesto que se condice con su amorosidad y empatía.

Pero uno de los ejes de investigación que se activaron con la consagración de Marcos se vincula con la tributación impositiva que podría afectarle. Así se llevó a cabo una serie de averiguaciones sobre si la AFIP le descontará algún porcentaje del premio.

En ese sentido, en TN emprendieron los contactos con ese ente oficial y llegaron a la conclusión que Ginocchio no deberá abonar ni un centavo, dado que no se enrola con la ley que refiere a lo recaudado por juegos de azar, una categoría en la que no ingresa el reality.

Por otro lado, se especuló con la posibilidad de imputarle un descuento bajo en concepto de impuestos a las ganancias, no obstante tampoco se encuadra en ese tributo, que por definición refiere a la condición de habitualidad y este dinero es absolutamente esporádico.

En definitiva, Marcos podrá gozar de su decisión con el destino que otorgarle a esos casi veinte millones de pesos que se hizo acreedor por imponerse en la compleja competencia de Gran Hermano, en la que participaron veinte concursantes y culminó con el título del salteño.