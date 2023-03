El tierno look de la hija de Isabel Macedo en su primer día de clases

Todas son emociones para Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, que el 1 de marzo dejaron a su hija Belita en la escuela para arrancar el preescolar. Feliz, con nervios y una gran sonrisa, la nena empezó el nuevo ciclo lectivo muy bien acompañada por su familia.

Movilizada por la importancia de este paso de su primogénita, Macedo mostró en sus redes sociales cómo lookeó a Belita para comenzar divina, cómoda y lista para jugar y aprender con sus compañeritos de sala y sus nuevas maestras.

Instagram Isabel Macedo.

"La emoción del primer día. Sala de cinco. Vamos", escribió la actriz en su cuenta de Instagram, donde dejó varias fotos para recordar esa soleada mañana en Salta en la que la casa de los Urtubey se vio revolucionada para la ocasión, por el entusiasmo de la nena, feliz de volver al cole.

Sonriente y expectante, a Belita se la vio con el pelo recogido con moños, una mochila rosa y plateada con alas de mariposa, zapatillas blancas, jogging azul y la chomba del uniforme del colegio privado al que asiste y donde aprende inglés.

Instagram

“Beba mía”, escribió enternecida Isabel en sus historias de Instagram, un cariñoso mensaje de mamá orgullosa que la morocha no pudo evitar dejar en el retrato de la nena, que la mira contenta, vestida con su impecable outfit escolar.

En las fotos de Macedo se puede ver el gran evento que para todo el grupo familiar, dado que los hijos de Urtubey, Juana y Lucas, también fueron parte. Julia, la más chiquita, tampoco se perdió de ningún detalle, a la vista de cómo mira con atención a su hermana mayor.

La indignación de Macedo

Cabe destacar que en enero de este año Isabel Macedo se descargó a raíz de los comentarios negativos que recibió en redes por el cuerpo de su bebita de meses. Indignada con las críticas que recibieron las fotos en la playa con Julia, la actriz se expresó en Agarrate Catalina.