El inesperado e importante anuncio de Jimena Barón: "Es bueno aclararlo..."

Luego de unas increíbles vacaciones en Miami junto a su hijo, Momo Osvaldo, y su novio, Matías Palleiro, Jimena Barón volvió a la Argentina e inmediatamente se dispuso a interactuar con sus seguidores de Instagram.



Sucede que Jimena tenía algo para comunicarle a sus fans en las redes sociales: luego de cuatro años de parate, volverá a cantar. Al comunicar la noticia, hizo delirar a sus seguidores de Instagram.



“Después de cuatro años, es bueno aclararlo… Vuelvo, cobras mías. ¡Y cómo las extraño!”, expresó Jimena Barón en una historia en su cuenta de Instagram, en donde se la vio muy entusiasmada.

Con este anuncio, los fanáticos de Jimena Barón ya se preparan para nuevas y polémicas canciones, como lo fue “La Araña”, letra que muchos adjudican a “la traición” de Gianinna Maradona.



Sucede que la hija de El Diez y la cantante eran amigas, pero la relación se enfrío hasta distanciarse definitivamente cuando Gianinna comenzó una relación amorosa con Daniel Osvaldo.



El ex futbolista es el padre de Momo, el hijo de Jimena Barón, quien, a pesar de haber reencausado su vida sentimental, todavía pareciera tener alguna cuenta pendiente con su ex amiga.

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que había otra razón, por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, dice la letra de “La Araña”.



Ante el lanzamiento, en las redes sociales no tardaron en adjudicar la letra a Gianinna Maradona. “El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel de Brito. Y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando hice la canción es porque hubo un trabajo en el medio. Hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado”, había dicho Jimena en su momento.