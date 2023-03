Se filtraron las primeras imágenes de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, su nueva novia, a los besos

Los últimos meses para Alexis Mac Allister fueron bastante agitados. Luego de consagrarse campeón del mundo con Lionel Messi, la Scaloneta y compañía, también hubo cambios en su vida sentimental: dejó a su novia para irse con su amiga de la adolescencia, Ailén Cova.



Si bien no habían aparecido imágenes que oficializaran la relación, ya era un hecho de que, incluso Mac Allister había dejado a Camila Mayan por su amiga, aunque no se lo haya aclarado en su momento.



No obstante, ahora aparecieron las primeras imágenes del futbolista campeón del mundo y su nueva novia, a los besos. Fue durante los festejos de la Scaloneta, en donde hubo baile, algo de alcohol.



Los futbolistas de la Selección Argentina tuvieron unos días a puro festejo, celebración y cariño en la Argentina. Los campeones del mundo tuvieron su merecido reconocimiento, no sólo en el campo de juego, sino también afuera.



En esos festejos, el fin de semana, los jugadores se divirtieron con sus parejas y algunos íntimos amigos. Allí, como suele ocurrir, Nicolás Otamendi fue el encargado de transmitir algunos momentos.



Entre esos registros, que se pudieron ver en la cuenta de Instagram del defensor, se pudo ver a Alexis Mac Allister y a Ailén Cova a los besos. Seguramente, el zaguero central no tuvo la intención concreta de mostrarlos, pero aparecieron y fue la confirmación que faltaba.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Foto: @nicolasotamendi30



Mientras varios de los futbolistas bailaban entre ellos, algunos con sus parejas y otros saludaban a la cámara, de fondo se podía ver a Mac Allister y a Ailén Cova muy cariñosos, enamorados y a los besos.



En otra captura, la influencer Juariu compartió otra imagen en la que se podía ver al futbolista y a su nueva novia también muy cerca, al lado de Franco Armani, quien apareció sonriéndole a la cámara.