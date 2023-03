Los Red Hot Chili Peppers agotaron su segundo show en River, ¿habrá una tercera?

La trascendencia de los Red Hot Chili Peppers es tal que, al anunciar su regreso a Argentina con un show en el Estadio River Plate presentado por Flow para el 24 de noviembre, era de esperar que se encendiera la chispa del furor de sus fans argentinos. La icónica banda californiana vuelve después de 5 años, con dos discos recién estrenados, su formación más emblemática, y celebrando nada menos que su 40 aniversario.

Tras haber agotado las localidades para esa presentación en tiempo récord, los Red Hot hicieron realidad el sueño de la multitud de fans que se había quedado afuera y confirmaron su nuevo show en Argentina para el domingo 26 de noviembre. Cientos de miles de fanáticos hicieron la fila virtual desde muy temprano hasta que llegaron las 10 am, cuando la desesperación por conseguir entradas hizo que en tan sólo dos horas no quedaran más tickets. Si bien no hay mayor información, lo cierto es que el furor es tal que algunos fanáticos fantasean con una tercera fecha.

Con estos dos sold-out épicos, queda demostrada la contundente respuesta de los amantes de los Red Hot Chili Peppers en Argentina, que disfrutarán de dos shows colmados en River Plate y vivirán una verdadera fiesta junto a la banda de sus vidas.

El 24 y 26 de noviembre se presentarán los Red Hot Chili Peppers con entradas agotadas.

Tras la reincorporación del venerado guitarrista John Frusciante en 2019 luego de 10 años de ausencia de la banda, en 2022 vieron la luz dos álbumes nuevos con el material de sus sesiones en el estudio: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. A fines de 2022 anunciaron una gira mundial con su formación más hitera, confirmando fechas por Norteamérica y Europa para presentar las canciones nuevas así como para festejar nada menos que su aniversario número 40.

Desde 1993, cuando hicieron su debut en vivo en el país, la banda vino en siete ocasiones, mientras su público fiel crecía en números y se sumaban nuevas generaciones de fans. La última vez fue en el año 2017, cuando cerraron el festival Lollapalooza. El show en River promete ser la oportunidad para reencontrarse con los Red Hot y ser parte del cruce entre la adrenalina de sus estrenos y el paso obligado por los clásicos, enlazados a recuerdos de diferentes etapas en la vida de sus miles de fans. El fenómeno récord ante su esperada vuelta no hace más que confirmar que la banda está más vigente que nunca y que sus seguidores argentinos –y de toda la región– son cada vez más.