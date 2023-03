Jey Mammon rompió el silencio con un polémico video: "Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona"

A través de un video de poco más de 7 minutos publicado en su cuenta de Instagram, Jey Mammon se refirió a las delicadas acusaciones públicas de Lucas Benvenuto, el joven que asegura que tuvo una relación con el conductor cuando tenía 14 años de edad. El artista aseguró que tuvo una "relación consentida" con su denunciante, y en las redes sociales se multiplicaron la expresiones de descrédito en su testimonio.

Con un aspecto visiblemente abatido, Jey Mammon comenzó: "Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Por la razón de que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana que yo tengo una semana que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo ni parar".

Jey Mammon dio la cara a través de un polémico video. Foto: Captura.

Luego, Jey Mammon remarcó: "Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacder. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años".

Tras pedirle a sus seguidores que por favor lo escuchen, Jey Mammon explicó: "Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir 'no sé quén es'. Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abirl de 2009. Él dice que me vio en una fiesta, y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo".

Siguiendo con su descargo, Jey Mammon argumentó: "Esta semana se desmenuzó un tuit del 22 de diciembre de 2011. En ese tuit yo decía: 'Soñé que garch... con mi ex, Lucas'. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas. Yo podría decir que es otro Lucas. No, no, quiero decirles: 'Es él'. Yo tuvo un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas. Yo no voy a poner abajo de la alfombra ni el tuit, ni mi vínculo con él. En esa fecha, Lucas tenía 19 años".

Al momento de definir su relación con Lucas Benvenuto, Jey Mammon aseguró: "Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas".

De manera inmediata, en el posteo que compartió Jey Mammon con su video se multiplicaron los comentarios de repudio al conductor, con decenas de mensajes en las que los usuarios de la red manifestaron el descrédito de su testimonio.