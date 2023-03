El grave accidente que sufrió Guillermina Valdés porque creía que la perseguían

Desde que rompió su extensa historia de amor con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés se sumergió en el centro del interés sobre su presente personal, por lo que la relacionaron con diferentes hombres. En ese raid, la engancharon en una salida con Javier García, arquero de Boca Juniors, y todo eso derivó en un mal momento para la blonda.

Algo fastidiosa por las guardias mediáticas, por el trabajo de los cronistas que intentan corroborar algún dato respecto a su faceta privada, la modelo terminó por explicar el episodio adverso que sufrió recientemente y que se tradujo en un accidente.

La trama de esta situación la describió Marina Calabró, en su columna en el ciclo radial de Jorge Lanata, donde narró: “Guillermina Valdés es una perseguida mediática. Esto le trajo consecuencias físicas insospechadas”. En referencia a un relato de la propia ex de Tinelli.

Así, en el programa pusieron el audio en el que Guillermina contó lo que padeció en torno a esta circunstancia de las entrevistas de los programas televisivos. “El otro día me rompí la nariz porque pensé que me estaban siguiendo, me tragué un vidrio”, arrancó.

En la continuidad de su relato, de ese drama físico, Valdés agregó: “Deno estar viendo un poco mal. Llegué toda ensagrentada, no me la rompí por suerte, no me quebré el tabique”. Un testimonio peculiar, que refiere a la presión que siente de los medios.

Y terminó de especificar su percepción, lo que padece en carne propia por la visibilidad de su figura al aseverar: “Es como un poco invasivo. A veces voy al gimnasio a media cuadra en auto”.