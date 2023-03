Julieta de Gran Hermano contó que hará con la plata de Gran Hermano

Julieta Poggio es una de las tres finalistas de Gran Hermano 2022 tras más de cinco meses de permanecer encerrada en la casa más famosa del mundo. Cerca del cierre del ciclo de Telefé, en el que compite contra Nacho y Marcos, se conoció qué pretende hacer la participante en caso de ganar el certámen y el codiciado monto de 19 millones de pesos, más una vivienda.

Durante las últimas semanas, la producción del reality show más importante de la televisión buscó maneras de hacer más entretenida la casa, como el ingreso de los tres primeros participantes en ser eliminados o la boda entre los tres finalistas, al que asistieron todos sus compañeros ya eliminados. Entre estas medidas, decidieron mostrar los casting presentados por los hermanitos restantes.

Así, el miércoles se conoció el primer casting que Julieta Poggio realizó para formar parte del certámen de Telefé. Entre otras cuestiones, la actriz reveló para qué usaría el dinero del premio en caso de convertirse en la nueva ganadora de Gran Hermano. “Tengo el sueño de irme a vivir a España”, expresó.

Cuando aún no estaba confirmada para ser una de las participantes del reality, Julieta expresó y ante la pregunta de la producción respecto a sus objetivos con el ciclo: “Me gustaría trabajar ahí, me encantan los españoles”.

La respuesta de la bailarina sorprendió a los fanáticos del programa, porque distan mucho de la de sus compañeros, abocados a ayudar a sus respectivas familias o mejorar su situación de vivienda, como expresaron Thiago Medina o Romina Uhrig. “La verdad es que me encantaría irme a Ibiza. Mi sueño es estar de joda en la playa”, detalló Julieta.

Además, la joven comentó otros detalles de su vida, como la relación con su novio Lucca Bardelli o su tendencia hacia ser enamoradiza. “Estoy de novia, como siempre. Desde que tengo 12 años que tengo novio. Corto con uno y me enamoro, no puede ser”, reveló.

Respecto a su personalidad, Julieta dejó claro que su juego pasaría por ser sincera en sus decisiones y acciones, algo que repitió a lo largo de los cinco meses cada vez que le tocó estar en la cuerda floja y sometida al voto del público. “Soy muy genuina con todo, si tengo que llorar lo hago, si tengo que decir algo no me lo guardo. Si tengo que pelearme con una, me peleo”, confesó y se reconoció como alguien “muy sincera, honesta y graciosa”.

Algunas semanas atrás, Julieta le había revelado a sus compañeras Romina y Camila que la producción le había insinuado que debía romper con su novio para ingresar al certámen. Cabe destacar que fue la única en entrar a la casa más famosa del mundo con pareja. Incluso, la bailarina reveló que debió decir cosas que no quería en su casting: “La producción me hizo decir algo así como ‘en la casa de GH nunca se sabe’ y qué sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara... pero tampoco me podía negar, ¿qué iba a hacer? ¿Decirles ‘no, no lo digo’? Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté pero no le gustó una mierda eso”.