Benjamín Vicuña reveló cuál de sus hijos quiere ser actor

Benjamín Vicuña siempre ha sabido destacarse de su labor como actor, es por eso que, cada vez que da una entrevista, es inevitable consultarle respecto a cómo ve a sus hijos y si nota algún indicio en alguno de ellos que marque el intento de seguir sus pasos.

En total son cinco los hijos que tiene Benjamín Vicuña. Tres de ellos son del amorío que mantuvo con Pampita Ardohain y los otros dos son de su relación pasada con la China Suárez. Poco a poco los pequeños comienzan a crecer y por eso se empieza a especular con una posible carrera en los medios.

El hecho de tener a papá y mamá sumamente mediáticos, es lo que empieza a marcar una tendencia en los más chicos que los incline por elegir una carrera similar a la de ellos. Es por eso que el actor fue consultado al respecto por un medio español.

Por el lado de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez, ambos son muy chicos, ya que tienen 5 y 2 años respectivamente. Es por eso que aún no está en sus planes comenzar a pensar qué les gustaría ser cuando crezcan.

Entre los hijos que tuvo con Pampita se encuentra quien podría ser su sucesor en la actuación. Se trata de Bautista, quien ya cumplió 15 años y comienza a ver con buenos ojos seguir los pasos de su padre una vez que culmine con los estudios.

Por lo menos así lo reveló Benjamín Vicuña: "No sé si a todos mis hijos les interesa seguir mis pasos. Pero creo que a Bauti, de 15 años, sí. Me pregunta, va al teatro, se mete tras bambalinas... No sé, creo que tiene el bichito".

En el caso de que su hijo se decida, sin dudas el actor chileno se encargará de guiarlo y ayudarlo con varios tips para poder tener el mismo éxito que tiene él o tal vez más.

Por lo pronto, Bautista Vicuña deberá culminar con sus estudios y ver si allí comienza a perfeccionar las técnicas para entrometerse de lleno en el mundo de la actuación, en el cual tendrá el privilegio de comenzar bajo el ala de su padre.