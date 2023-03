Lucas Benvenuto reveló quién sería el otro conductor de Telefe que acosaba a un niño

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual, hizo un vivo de Instagram en donde dio detalles de la situación que atraviesa y, además, reveló quién sería el otro conductor involucrado.

A través de su vivo, Lucas aseguró que el otro conductor de Telefe que acosaba a un niño sería el que “viaja por el mundo”.

Benvenuto sembró el interrogante ante sus seguidores. También dio detalles del proceso por el que tuvo que atravesar cuando se animó a contar su historia.

“Fue muy duro cuando me dijeron que el casi había proscripto. Creo que hubo una mano negra que hizo que la causa prescriba, porque se trataba de un famoso. Intentaron dejarme sin fuerzas y lo lograron”, contó.

“El pésimo juez de esta última denuncia la selló de por vida. Es decir que mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad. Pero en ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”, agregó.

Y detalló: “No quiero pisar más un tribunal, porque cuando salía de ahí terminaba en terapia intensiva con un intento de suicidio. El sistema judicial no está preparado para estar al frente de un caso de abuso sexual contra un menor”.

Respecto de las críticas que recibió, expresó: “Entiendo que hay dos puntos de vista: los que me creen, por un lado, y por otro están las otras personas que son haters que detrás de una computadora pueden opinar muy feo. Me quedo con las que me apoyaron desde un principio”.