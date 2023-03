¡Enormes! Cómo están los hijos de Germán Martitegui, Lorenzo y Lautaro

Luego de afianzarse en el rubro gastronómico y de convertirse en una de las contraseñas de la cocina argentina, Germán Martitegui fue por su sueño de ser papá. Así, en 2018 y 2019 nacieron Lorenzo y Lautaro, los hijos que el chef tuvo por medio del método de vientre subrogado.

Y ahora, que MasterChef regresó a la pantalla de Telefe, Martitegui volvió a mostrar lo enormes que están sus nenes, un año después de la edición Celebrity del programa. Así, los seguidores del jurado más estricto del ciclo pudieron ver cómo crecieron Lorenzo y Lautaro, de 5 y 4 años.

Los hijos del chef en una foto de 2021. Instagram Germán Martitegui.

"¿Quiénes me acompañaron a grabar? ¡Nos vemos muy pronto!", escribió Gerrmán en su cuenta de Instagram, donde suele compartir postales de su trabajo y en donde, cada tanto, cuela alguna instantánea de su vida cotidiana con los hermanitos que ya están acostumbrados a jugar en los estudios de TV.

Luego, el compañero de Damián Betular y Donato de Santis publicó una imagen en la que se lo ve posando con sus hijos. "¿Tres Martiteguis de jurado?¡Los esperamos 21:30 con los jurados reales!”, anunció hace unas horas, para invitar a su millón y medio de seguidores a encender la tele.

Asi están hoy Lorenzo y Lautaro Martitegui. Instagram.

“¡Qué chiquitos salieron Donato y Betu!”, bromeó Marley, y a los comentarios se le sumó Analía Franchín que, enternecida con los pequeños, escribió: “Me vuelvo muy loca”. “Amorcitos”, comentó Wanda Nara, la nueva conductora de MasterChef que entró en lugar de Santiago del Moro.

Cómo es la crianza de los hijos de Martitegui

Si bien el alma máter del restaurante Tegui suele resguardar su vida privada y la de sus hijos, en diversas oportunidades contó algunos detalles de su crianza en la que la alimentación equilibrada y sana es, por supuesto, un punto muy importante.

Nada de papas fritas de paquete, gaseosas o dulces por demás: Germán se ocupa personalmente de que los nenes coman bien en su día a día, tanto ellos como sus amiguitos y compañeros del jardín.

Instagram Germán Martitegui.

“Tengo ahora mi primer cumpleaños, de Lautaro, en 15 días. Esa va a ser la prueba de fuego para ver qué cocino yo en un cumpleaños para otros chicos. No duermo por esa situación, estoy muy nervioso”, contó en 2022, en una nota con Germán Paoloski.

Es que el hombre había comentado lo estricto que es en ese sentido al relatar cómo fue el momento en que uno de sus chicos probó el dulce de leche: "Me miraba como diciendo 'papá, no tenés derecho, me privaste de esto por tres años'. De hecho, no sabe cómo se llama, dice 'quiero más de eso marrón'", contó.