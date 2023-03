Revelan polémicos detalles de la denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual de menores

Tras la polémica nota que dio este miércoles un denunciante en el programa A la Tarde (América), Jey Mammon quedó envuelto en una polémica acusación por corrupción de menores.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió”, dijo Lucas Benvenuto sin mencionar explícitamente a Jey Mammon, aunque sí lo hizo a través de sus redes sociales.

Y ahora, el periodista Rolando Graña estuvo este jueves en el mencionado ciclo televisivo y dio detalles de la denuncia contra Jey Mammon, asegurando que dicha información consta en el expediente de la causa en cuestión.

"La denuncia es del 18 de diciembre del 2020 en la Cámara Nacional de Apelaciones y la resolución judicial es del 9 de marzo del 2021. Ahí cuenta que, producto de la adicción de su madre, era un chico abandonado", comenzó Graña.

Luego, el periodista agregó: "A los 14 años de edad, va a la casa de su mejor amigo y ahí dice que quería presentarle 'a un amigo que le gustaban los pendejitos como él`". Entonces Rolando Graña remarcó que en el expediente figura el nombre real de Jey Mammon. "En la denuncia, Benvenuto identifica a esta persona como Juan Martín Rago", explicó el comunicador.

Acto seguido, Graña comentó: "A partir de ahí, empieza una relación consentida, entre los dos, pero tengan en cuenta que Lucas, en ese momento, tenía 14 años. En el documento Lucas insiste que ahora logra comprender lo que había pasado".

Por último, el periodista cuenta sobre uno de los supuestos encuentros entre el denunciante y Jey Mammon: "Da un largo detalle de dónde fue uno de los encuentros con Juan Martín: en el barrio de Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Dice que Rago le da marihuana y alcohol y da algunas precisiones. Él cree que le dio algún tipo de pastilla para dormir y, al otro día, se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente".