La calentura de Diego Leuco por la Selección Argentina: "Nos toman de..."

La Selección Argentina causó otro sismo, otro efecto impresionante que sacudió todo en la sociedad con el amistoso del jueves, en el remozado estadio de River Plate. Las entradas para el festejo del título del mundo se convirtieron en un tema de Estado.

Millones de almas intentaron por todos los medios conseguir su ticket para el cotejo light ante Panamá, a través de la plataforma de venta, que se erigió en el objeto de críticas, de demoras, de fastidios, de larguísimas horas pérdidas como en el caso de Diego Leuco.

El ex conductor de Telenoche se conectó como cualquier hijo de vecino, procuró adquirir su lugar en la cancha, gastó su tiempo y no logró el objetivo, ese deseo de todos de ver a Lionel Messi y compañía en suelo argentino. Y por eso armó un video explosivo.

Motorizado por la bronca, por la indignación, Diego prendió la cámara de su celular, se filmó de frente y contó su odisea, pero sobre todo descargó su indignación por la falta de claridad del proceso tecnológico de comercialización de ticket

Con la mirada furiosa, Leuco narró todo su calvario: “Como viste, estuve desde anoche haciendo todos los trámites que había que hacer, me loguié anoche, saqué mi usuario anoche, hoy desde temprano me comí la cuenta regresiva que nos tocó a todos como de las 11 de la mañana”.

En la continuidad de su relato, el periodista explicó el avance de los hechos: "Cuando tuve que irme a trabajar transferí mi lugar en la cola como la página decía. Se lo pasé a Sofi, mi novia y cuando ella lo abrió del 14 mil habíamos pasado al 22 mil”.

Y en el cierre, Diego describió el peor de los escenarios: "Insólito. Después Sofi me manda una captura de que se había cancelado todo y no sabemos por qué y cuando pongo regenerar había el turno 1.700.000. Insisto, sabía que era difícil, lo hice pero me parece que podría haber sido todo más transparente e informado mejor cómo era la cosa”.