La reflexión de Wanda Nara: "La mujer es la peor enemiga de..."

Cuando faltan horas para que Wanda Nara debute como conductora de Masterchef, la mediática se refirió a las opiniones que recaen sobre ella y, sobre todo, a los prejuicios a los que se enfrenta día a día.



En una entrevista con Teleshow, Wanda Nara habló de la mirada de afuera, de los que opinan si puede o no ocupar determinado rol y sobre todo de la permanente búsqueda por encajar en los parámetros sociales actuales, sobre todo en los medios.



En ese sentido, le consultaron sobre un posteo que hizo en Instagram hace unos meses, que decía: “Les recomiendo que empiecen a darle a la pizza sin culpa”, en respuesta a un cuestionamiento.

Wanda Nara reflexionó sobre las críticas entre mujeres.



“Yo la disfruto a la pizza y la sufro, porque soy la primera que después me encuentro en el espejo los pozos de celulitis. Y lo sufro. Y decís: ‘¡Guau! Todavía no estamos tan avanzados como para que te contrate una marca de ropa interior y te diga: ‘vas a salir con los pozos de celulitis al aire’. A veces te dicen: ‘Wanda edita las fotos’. No es que dito las fotos. Todas las revistas hoy en día buscan la mejor foto”, comentó Wanda Nara.



“Uno en Instagram busca la mejor foto. No subís tu mejor foto. La peor cara o la peor luz. Todos tenemos los mismos filtros a disposición porque son gratis y está en cada uno usarlos o no. Después hay un filtro que no lo podés poner, que es el de tu personalidad, el de los códigos que vos tengas. Eso determina a la persona”, agregó la mediática.



En ese contexto, hizo una profunda reflexión. “Creo que, lamentablemente, la mujer es la peor enemiga de la mujer. Somos nosotras las que nos miramos y nos atacamos. Yo creo que nunca ninguna pareja de las que tuve me miró el pozo de celulitis que tenía o que dejaba de tener. Somos nosotras”, explicó Wanda Nara.

Wanda Nara habló de los prejuicios e hizo una profunda reflexión. Foto: Instagram.



“Esta semana una periodista también dijo: ‘Wanda usa peluca’. Y me tocó un punto. Tengo a mi mejor amiga luchando por dónde comprarse una peluca porque está pasando una enfermedad muy grave y es una mujer muy joven, de nuestra edad”, amplió la empresaria y ahora conductora.



“Vos decís: ‘Wanda usa peluca’. Mi amiga lo vio, me lo mandó y me hicieron sentir muy mal. A veces uno habla o lastima o dice una cosa queriendo lastimar a una persona, o diciendo ‘Wanda está gorda’. Y quizás hay una chica en su casa que no me ve gorda, me ve flaca o me ve bien, y esa chica se mira al espejo y se compara conmigo y dice: ‘Si Wanda está gorda, ¿yo qué hago?’”, cerró Wanda.