La sorpresiva confesión de Mario Pergolini sobre por qué no vuelve a la televisión

Hace tiempo que Mario Pergolini tomó la decisión de alejarse de la televisión, pero sigue vinculado al universo de los medios de comunicación desde Radio Vorterix. Tanto por su rol como conductor como de empresario, Pergolini es una voz autorizada para hablar sobre los medios en nuestro país.

En este sentido, protagonizó un móvil de Intrusos (América) donde dejó mucha definiciones sobre la actualidad de la televisión y aseguró que no tiene intenciones de regresar a la pantalla chica: "Mi tiempo ya pasó", aclaró rápidamente.

"El tiempo nos pasa a todos. Le pasó a Juan Carlos Mareco. Larrea tuvo su gran momento. Las estrellas van cambiando. La forma de ser una estrella ha cambiado. Evaluarlos con la vara de éxito o fracaso por si tienen o no para hacer es demasiado exigente o demasiado frío", expresó sobre el recambio generacional que se está dando en la pantalla.

"No hay nadie indispensable en los medios. Somos minutos de entretenimiento, nada más", agregó Pergolini tras ser consultado si las grandes figuras como Mirtha Legrand, Susana Giménez o Marcelo Tinelli debían estar en la pantalla. Además, agregó: "Ya no veo tele".

Luego, el cronista le preguntó por sus inicios en la televisión. "No tengo melancolía, no extraño nada de eso. Me han ofrecido volver a la tele miles de veces. Me la paso viendo programas que me han ofrecido y ya está, mi tiempo pasó", completó.