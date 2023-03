Antonela Roccuzzo es furor con su look de entrecasa al rojo vivo

Antonela Roccuzzo atraviesa días de emociones muy contrastantes. Por un lado, la felicidad por sus triunfos personales y los de su esposo, Lionel Messi. Por otro, el ataque uno de los locales de supermercado que tiene su familia en Rosario.

Así y todo, Antonela Roccuzzo no pierde el eje y desde sus redes sociales sigue en interacción con sus millones de seguidores. Recientemente, la empresaria deslumbró con un look total black en la entrega de los premios The Best, organizados por la FIFA. Y ahora, causó furor con un outit de entrecasa al rojo vivo.

Con casi 34 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Roccuzzo suele compartir su pasión por las tendencias en todo lo que tiene que ver con moda e indumentaria deportiva. En esta oportunidad, la esposa de Messi posó frente a la barra de la cocina con un batido proteico y un look total red, compuesto por dos piezas.

Antonela Roccuzzo deslumbró con un nuevo conjunto de indumentaria deportiva. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

La rosarina combinó un top rojo con breteles blancos, y un short ciclista de cintura alta completamente rojo. Sonriendo y dispuesta a recuperar energías con el mencionado batido, Antonela Roccuzzo lució su cabello suelto y lacio, con un detalle de broche.

En otras ocasiones, Antonela ha demostrado su predilección por el rojo, color que fue centro de las miradas en los premios The Best, cuando ella llevó una cartera en forma de rosa roja de la marca Dolce and Gabbana.