El cambio de look de Stefi Roitman por el que la confunden con una actriz internacional

Stefi Roitman volvió a ser noticia esta semana. Luego de que su suegra, Marlene Rodríguez, deslizara el rumor de que la influencer argentina podría estar embarazada, ahora la joven revolución las redes sociales con un nuevo look.



Sucede que no sólo por la renovación de su aspecto llamó la atención Stefi Roitman, sino porque rápidamente sus seguidores de Instagram coincidieron en que se parece mucho a una reconocida actriz.



Roitman se tiñó el cabello de bordó, con flequillo desmechado y ondas naturales. En principio, nada que llamara tanto la atención. Sin embargo, sus fanáticos le encontraron un enorme parecido a Úrsula Corberó, protagonista de La Casa de Papel.

El nuevo look de Stefi Roitman por el la que compararon con Úrsula Corbero. Foto: Instagram.



Stefi compartió con sus casi 4 millones de seguidores de Instagram una selfie en donde se ve en detalle su nuevo look. Otro detalle que llamó la atención fue que posó sin una sola gota de make up, por lo que se pudieron ver dos tatuajes en su rostro: una palmera y un corazón.



Asimismo, la influencer también subió otra imagen en la que se la ve luciendo un pañuelo amarillo shocking en la cabeza, foto que también fue muy elogiada por sus seguidores de las redes sociales.



“¡Por favor, en la primera foto es Tokio!”, señaló un seguidor de Instagram. “¿Tokio? Dios mío. Esta mujer y Úrsula Corberó fueron separadas al nacer”, dijo otro usuario. “No sabía si eras vos o Úrsula Corberó”, le dijo otra seguidora.

Stefi Roitman, muy parecida a Úrsula Corbero. Foto: Instagram.



No obstante, la actriz de La Casa de Papel y novia de El Chino Daría no fue la única actriz con quien compararon a Stefi Roitman con su renovado look, sino que también le encontraron parecidos con Candela Vetrano.



“Estás igual a Cande Vetrano”, le dijo un fanático en Instagram. “Por un momento pensé: ¿por qué sube fotos de Candela Vetrano?”, dijo otro seguidor con mucho humor en el posteo de Stefi Roitman en el feed.

Stefi Roitman también fue comparada con Candela Vetrano. Foto: Instagram.