La verdad sobre el grave cuadro de salud que atravesó Raquel Mancini en estos días

Tras seis días de internación, Raquel Mancini recibió el alta tras haber sido encontrada desvanecida en su departamento. La madre de la exmodelo dijo que su hija estuvo al borde de la muerte, y su hermano advirtió que deberá hacer rehabilitación.

En Intrusos (América), Marcela Tauro contó que el desmayo de Raquel Mancini habría tenido relación con una baja de potasio, producto de una dieta extrema y práctica de ejercicio físico en plena ola de calor en Buenos Aires.

En tanto que en diálogo con LA NACION, Augusto, el hermano de Raquel Mancini explicó: “Por suerte por lo que fue está mejor. Llegó en un estado que no podía ni pararse del piso ni mover los brazos. Igual tiene que hacer un montón de tratamientos. Ya el lunes arranca con todas las cosas que tiene que hacer”.

Mancini ya ha pasado por varios episodios de preocupación en cuanto a su salud. En 1996, se descompensó durante una lipoaspiración y estuvo en coma unos días. En tanto que en 2008 tuvo un accidente mientras ensayaba para Patinando por un sueño, que terminó en fractura de tibia y el peroné, con pérdida del 40 por ciento de movilidad. En 2016, cursó un cuadro de neumonía y Gripe A.

Raquel Mancini atravesó un complejo cuadro de salud.

Además, Raquel Mancini tuvo complicaciones luego de algunas operaciones estéticas. “Me puse lolas y me apliqué colágeno en los labios, una decisión equivocada y de la cual supe reírme con el tiempo. Me veo y digo: ‘¡soy yo!’. Era un horror, y durante 11 años no me reconocí en el espejo. Fue durísimo. Fue un combo de boludez y autoestima baja. Cuando no estás bien con una persona, pensás que estás fea y que una cirugía va a hacerte ver mejor. Vi a la modelo española Esther Cañadas y me hice la operación, fue una pelotudez”, comentó en una oportunidad.