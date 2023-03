Raquel Mancini en terapia intensiva: los detalles sobre su cuadro de salud

En las últimas horas trascendió que Raquel Mancini se encuentra desde el domingo internada en la terapia intensiva del Hospital Fernández, donde permanece bajo la atención de un equipo de profesionales que le han realizado a la exmodelo varios estudios.

Desde LA NACION, la periodista Liliana Podestá se comunicó con el hermano de Raquel Mancini, Augusto, quien detalló: “Lograron bajarle la fiebre y, si sigue respondiendo bien al tratamiento, en estos días la pasan a terapia intermedia. Hoy Raquel está un poco mejor. Vamos día a día. Sigue en terapia intensiva, pero está controlada. Estuvo con 38 grados de fiebre estos días. Los médicos piensan que puede ser porque estuvo tirada varias horas en el piso de su living con el aire acondicionado, y se engripó”.

En un primer momento, había trascendido que Mancini fue hallada en estado de desvanecimiento, y ahora ya comenzó a mover sus manos y piernas. “Le están haciendo un montón de estudios. Mi mamá me dijo que ayer se sentó en un momento y eso es muy positivo. Está mejor. Los estudios, por ahora, están dando bien y si sigue todo así esta semana la pasan a terapia intermedia”, agregó el hermano de la icónica figura de los años '90.

Raquel Mancini. Foto: Captura TV.

A la hora de referirse a la forma en que la familia detecta que Raquel Mancini necesitaba ayuda, su hermano Augusto remarcó que su madre estuvo llamándola varias veces y la exmodelo no atendía. "Entonces nuestro hermano Luis, que tiene las llaves de la casa, fue a ver qué pasaba. La encontró tirada en el piso. Estuvo ahí durante doce horas. No podía levantarse, porque no tenía fuerzas ni en las piernas ni en los brazos y tenía mucho dolor de cabeza. Al principio pensamos que era un ACV, llamamos a la ambulancia y la internaron".

En el historial clínico de Raquel Mancini hubo otras situaciones de alarma como la descompensación que sufrió en 1996 durante una lipoaspiración, que la llevó a estar en coma unos días. Poco después, tuvo una intervención por una úlcera en el intestino delgado.

Más tarde, en 2008, Mancini tuvo un accidente mientras ensayaba para Patinando por un sueño, que terminó en fractura de tibia y peroné. En 2016, tuvo un cuadro de neumonía y Gripe A. En 2021, contrajo coronavirus, por lo cual perdió durante algunas semanas su voz.