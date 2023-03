Las fotos prohibidas de L-Gante con una joven en un boliche de España

Si hay alguien que la está pasando muy bien estos días es L-Gante, quien ya dejó atrás el escándalo que protagonizó en Alemania, donde acusó a la empresa Iberia por discriminación por ser “sudamericano”.



Ahora, el cantante de cumbia 420 la está pasando muy bien en su paso por España, donde se mostró descontrolado en un boliche junto a una bailarina, con quien compartió fotos muy subidas de tono.



Por empezar, L-Gante compartió una foto con sus amigos, ya que uno de ellos estaba celebrando su cumpleaños, motivos por el cual se mostraron todos juntos bailando alrededor de botellas de champagne.

No obstante, eso no fue todo en la descontrolada noche de L-Gante en España, ya que luego se sacó una foto de alto voltaje junto a una bailarina, quien estaba de espaldas y mostrando la cola.



En la imagen que él mismo subió a las redes sociales, se lo puede ver al cantante de cumbia 420 en modo muy canchero, muy pegado a la joven, con una sonrisa pícara, levantando una copa y luciendo la camiseta de Newell’s.



El viaje por Europa que está realizando L-Gante se debe a una gira que está llevando a cabo junto a su banda, con la cual ya recorrió distintas ciudades, como Ámsterdam, Londres, Paris, Berlín, Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona.

Esta imagen se da luego de que hace unos días le consultaran a Tamara Báez en Instagram por qué no había querido viajar a Europa acompañando a L-Gante, su ex pareja y padre de su hija, Jamaica.



“¿Por qué no aceptaste la invitación de Elián para ir a Europa?”, le preguntaron en sus historias de Instagram a la joven influencer. “Porque no tenía ganas de ir”, contestó, corta y concisa, Tamara Báez.

