Internaron de urgencia a Raquel Mancini: la encontraron desvanecida en su casa

La preocupación extrema rodea a Raquel Mancini, a raíz de una internación de urgencia, por la que se halla en una sala de terapia intensiva en el hospital Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires. La ex modelo fue encontrada desvanecida en el interior de su hogar.

La noticia salió a la luz en Intrusos, a través de un móvil en directo en el nosocomio, donde relataron el encadenamiento de los hechos. Hasta el momento se desconoce el motivo exacto de su problema de salud, solamente se supo que no podía moverse y que su familia acudió a su domicilio por la falta de respuesta a los llamados.

Respecto al origen de todo este episodio triste y dramático de Raquel, la panelista Karina Iavícoli pormenorizó las averiguaciones que recabó con uno de los hermanos. “El tema arranca así, hace tiempo que no viene bien, uno de sus hermanos me contó que la encontró el domingo, ella vive sola en un departameno de Palermo, no está trabajando, la familia está preocupada por la vida que está llevando”, expresó.

En cuanto al desarrollo de los acontecimientos, la periodista agregó: “La llamaba la mamá como no contestaba se asustaron, Luis llega, la encuentra tirada, balbuceando, no se podía mover, no se sabe por qué. Estuvo casi todo el domingo tirada con el aire prendido, menos mal por el calor”.

Ese instante angustiante, de una indefensión pasmosa y alarmante se configuró con varios síntomas, que Iavícoli explicó: “No podía mover ni las piernas, ni los brazos. El hermano me contó que de un año a esta parte, se mueve con un andador, sus problemas de salud son graves”.

Tras entrar al hogar de Mancini se hilvanó una serie de movimientos y acciones para socorrerla, por lo que Karina exteriorizó: “No tiene obra social, fue el SAME a buscarla, está en terapia intensiva un poco mejor, en teoría se espera que la pasen a una sala común”.

En pos de detectar uno de los probables ejes que activaron este drama de salud, la panelista aseveró: “Augusto, el hermano, no está teniendo buena relación con Raquel porque le duele que ella siga yendo a lo de Aníbal Lotocki. No se si tiene que ver con eso o no. El hermano tomó distancia porque no entiende como ella no entra en razon con el tema de Lotocki”.