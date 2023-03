El rating del llanto de Nacho en Gran Hermano al recibir una gran sorpresa

Este martes, Gran Hermano (Telefe) volvió a dominar el rating de la televisión abierta argentina con la entrada de dos seres muy queridos de Nacho al popula reality. El joven recibió en el SUM de la casa a su abuela y a un hombre a quien considera su "segundo padre".

Más allá del impacto que generó el corte de luz que afectó a gran parte de Buenos Aires durant el martes, Gran Hermano logró mantener su supremacía en el rating.

A pura emoción, Nacho no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su abuela materna, Tesi, y con el hombre que fue pareja de su padre, Jesús.

"Estaba en Madrid cuando me convocaron. Tuve que viajar a Miami y de ahí venir para acá. Hace tres días que no duermo, pero estoy acá por vos", fueron las palabras del ex del padre de Nacho en Gran Hermano.

La sentida gala rindió sus frutos ya que el popular reality lideró el ranking de lo más visto del martes en la televisión abierta argentina con 18.5 puntos de rating. En tanto que el segundo puesto fue para Pluto TV Presenta: Espiamos la casa (Telefe) con 15.1, y el tercer puesto se lo quedó Telefe Noticias (Telefe) con 11.0 puntos.

Finalmente, en la cuarta posición se destacó la edición de la tarde Pluto TV Presenta: Espiamos la casa con 10.9 puntos de rating, y la quinta ubicación fue para El noticiero de la gente (Telefe) 10.7.